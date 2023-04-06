Скоро вже буде Пасха: як Дорофєєва, Тарабарова з дітьми і військові "виснуть" під тренд тіктока
Соцмережі розриває трек Мюслі UA, який випустили на слова Матвія Бруса про Пасху, ковбасу та сардельки. Оригінальне відео, на якому хлопчик рекламує м'ясну продукцію батьків, набрало 11 мільйонів у тіктоці, а свої ролики під ремікс записують навіть бійці ЗСУ.
Сім'я нової інтернет-зірки Матвія Бруса живе на Київщині й займається переробкою м'яса. Батько називає його "королем маркетингу", адже син часто рекламував його товар на камеру. Однак у тіктоці "вистрелило" відео саме до Великодніх свят, передає 24 Канал.
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"Скоро вже буде Пасха" розриває тікток
Скоро вже буде Паска, так шо заказуйте м'ясо, та ковбасу, та сардельки, та курочку. Все те, що є домашнє, заказуйте,
– сказав Матвій посеред поля.
За тиждень відео стало вірусним, а юний фермер підкорив команду Мюслі UA. Вони випустили тизер на свій новий трек і назвали його "майбутнім хітом 2023".
Мюслі UA, Матвій Брус – Скоро буде Пасха: дивіться відео онлайн
Реакція Дорофєєвої, Тарабарової та захисників на тренд тіктока
У коментарях Матвія називають "маминим бізнесменом" і "богом маркетингу", а відео під ремікс Мюслі UA знімають навіть знаменитості – вагітна Світлана Тарабарова з двома дітьми, Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним.
"Хто з вас буде фарбувати яйця?" – підписала Дорофєєва.
Українські військові теж підхопили тренд. Ми зібрали найяскравіші тіктоки захисників під хіт "Скоро буде Пасха".
До речі, зовсім нещодавно у мережі вірусився трек про "гарну українку" – "Гопак" Юлії Лущинської, яка заспівала на інтерв'ю в Гордона. Як на нього реагували блогери, коміки та співаки, дивіться відео за лінком.