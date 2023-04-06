Сім'я нової інтернет-зірки Матвія Бруса живе на Київщині й займається переробкою м'яса. Батько називає його "королем маркетингу", адже син часто рекламував його товар на камеру. Однак у тіктоці "вистрелило" відео саме до Великодніх свят, передає 24 Канал.

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"Скоро вже буде Пасха" розриває тікток

Скоро вже буде Паска, так шо заказуйте м'ясо, та ковбасу, та сардельки, та курочку. Все те, що є домашнє, заказуйте,
– сказав Матвій посеред поля.

За тиждень відео стало вірусним, а юний фермер підкорив команду Мюслі UA. Вони випустили тизер на свій новий трек і назвали його "майбутнім хітом 2023".

Мюслі UA, Матвій Брус – Скоро буде Пасха: дивіться відео онлайн

Реакція Дорофєєвої, Тарабарової та захисників на тренд тіктока

У коментарях Матвія називають "маминим бізнесменом" і "богом маркетингу", а відео під ремікс Мюслі UA знімають навіть знаменитості – вагітна Світлана Тарабарова з двома дітьми, Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним.

@tarabarovawow

Скрро вже буде

♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve

"Хто з вас буде фарбувати яйця?" – підписала Дорофєєва.

@nadyadorofeeva

 

♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve

Українські військові теж підхопили тренд. Ми зібрали найяскравіші тіктоки захисників під хіт "Скоро буде Пасха".

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@medic_ua # #зсу #славазсу #️ #путінхуйло #пасха ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
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@buldovych_sergey У кожного пасха своя,!#пасха #україна #жартиукраїнською ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@_.kipish._

 

♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@petrovskyivova #зсу ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve

До речі, зовсім нещодавно у мережі вірусився трек про "гарну українку" – "Гопак" Юлії Лущинської, яка заспівала на інтерв'ю в Гордона. Як на нього реагували блогери, коміки та співаки, дивіться відео за лінком.