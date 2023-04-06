Семья новой интернет-звезды Матвея Бруса живет в Киевской области и занимается переработкой мяса. Отец называет его "королем маркетинга", ведь сын часто рекламировал его товар на камеру. Однако в тиктоке "выстрелило" видео именно к Пасхальным праздникам, передает 24 Канал.

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"Скоро уже будет Пасха" разрывает тикток

Скоро уже будет Пасха, так что заказывайте мясо, колбасу, сардельки, курочку. Все то, что есть домашнее, заказывайте,
– сказал Матвей посреди поля.

За неделю видео стало вирусным, а юный фермер покорил команду Мюсли UA. Они выпустили тизер на свой новый трек и назвали его "будущим хитом 2023 года".

Мюсли UA, Матвей Брус – Скоро будет Пасха: смотрите видео онлайн

Реакция Дорофеевой, Тарабаровой и защитников на тренд тиктока

В комментариях Матвея называют "маминым бизнесменом" и "богом маркетинга", а видео под ремикс Мюсли UA снимают даже знаменитости – беременная Светлана Тарабарова с двумя детьми, Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным.

@tarabarovawow

Скрро вже буде

♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve

"Кто из вас будет красить яйца?" – подписала Дорофеева.

@nadyadorofeeva

 

♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve

Украинские военные тоже подхватили тренд. Мы собрали самые яркие тиктоки защитников под хит "Скоро будет Пасха".

@tyson000003 #пасха2023#абрамс#химарс#контрнаступ2023#славаукраїні#маджахед #зеленский#путин#поворознюк#ким#шойгу#байден#дуда#лукашенко2023#нато#дон#танк#тренд#топ# ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@medic_ua # #зсу #славазсу #️ #путінхуйло #пасха ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@buldovych_sergey Доми готові#україна #українськийтікток #актуальне #rge #ЗСУ #пасха #воля #дружба ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
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@buldovych_sergey У кожного пасха своя,!#пасха #україна #жартиукраїнською ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@_.kipish._

 

♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve
@petrovskyivova #зсу ♬ оригинальный звук - Мюслі UA | Reserve

Кстати, совсем недавно в сети вирусился трек о "хорошей украинке" – "Гопак" Юлии Лущинской, которая спела на интервью у Гордона. Как на него реагировали блоггеры, комики и певцы, смотрите видео по ссылке.