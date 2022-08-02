"Будем бить вас за Азов і Бучу": Skofka присвятив трек другу, що загинув за Україну

2 серпня 2022 , 15:03
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Джерело:

ютуб-канал Skofka

Репер Skofka, який співає "Додому" разом з Kalush Orchestra, випустив черговий вірусний трек. Усього за один день його пісня "Чути гімн" підкорила мережу. Це присвята другу артиста, що загинув, захищаючи Україну.

Реліз треку на ютубі відбувся лише 1 серпня, а він уже облетів усі соцмережі. У пісні "Чути гімн" Skofka (справжнє ім'я – Володимир Самолюк) пообіцяв, що окупантам дістанеться і за "Азов", і за Бучу, і за Ірпінь, і за Херсон, і за Донбас, і за лани квітучі.

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Skofka випустив вірусний трек "Чути гімн"

Поки буде "Чути гімн" в усіх містах України, доти і буде жити Україна! Наш народ вже показав себе і на що готовий, щоб захистити своє. Ми обов'язково вистоїмо і переможемо, жаль тільки якими жертвами,
– прокоментував Skofka. 

Репер зізнався, що "Чути гімн" присвятив своєму другу дитинства Коноводову Валентину Валентиновичу, який поклав життя за нашу свободу.  

"Вічна пам'ять тобі, друже, вічно тебе будемо пам'ятати", – написав артист. 

Skofka – Чути гімн: дивіться відео онлайн 

Нагадаємо, Skofka не єдиний, хто присвятив свою музику другу, що загинув на війні. Днями Оля Цибульська випустила платівку на пам'ять загиблого Каріма Гуламова – ведучого телеканалу М2, який врятував її батьків з окупованого Ірпеня. 

Реакція мережі на "Чути гімн" Skofka

  • "Вічна пам'ять Валіку і всім нашим хлопцям, які загинули за Україну. Герої не вмирають";
  • "Дуже сильно! Слова, які поцілили в серце кожного українця. Дякую за твою творчість";
  • "За Азов і Бучу, за Дні, за Дніпро і кручі" – до мурашок";
  • "Просто кращий, попав у саме серце! Дякую за вашу творчість! Бойовий дух найголовніше, і ви дуже допомагаєте";
  • "Прекрасний трек! Сильний та глибокий! Дякую". 
Автор: Марина Джура