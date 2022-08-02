"Будем бить вас за Азов і Бучу": Skofka присвятив трек другу, що загинув за Україну

Репер Skofka, який співає "Додому" разом з Kalush Orchestra, випустив черговий вірусний трек. Усього за один день його пісня "Чути гімн" підкорила мережу. Це присвята другу артиста, що загинув, захищаючи Україну.

Реліз треку на ютубі відбувся лише 1 серпня, а він уже облетів усі соцмережі. У пісні "Чути гімн" Skofka (справжнє ім'я – Володимир Самолюк) пообіцяв, що окупантам дістанеться і за "Азов", і за Бучу, і за Ірпінь, і за Херсон, і за Донбас, і за лани квітучі.

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Skofka випустив вірусний трек "Чути гімн"

Поки буде "Чути гімн" в усіх містах України, доти і буде жити Україна! Наш народ вже показав себе і на що готовий, щоб захистити своє. Ми обов'язково вистоїмо і переможемо, жаль тільки якими жертвами,

– прокоментував Skofka.

Репер зізнався, що "Чути гімн" присвятив своєму другу дитинства Коноводову Валентину Валентиновичу, який поклав життя за нашу свободу.

"Вічна пам'ять тобі, друже, вічно тебе будемо пам'ятати", – написав артист.

Skofka – Чути гімн: дивіться відео онлайн

Реакція мережі на "Чути гімн" Skofka

"Вічна пам'ять Валіку і всім нашим хлопцям, які загинули за Україну. Герої не вмирають";

"Дуже сильно! Слова, які поцілили в серце кожного українця. Дякую за твою творчість";

"За Азов і Бучу, за Дні, за Дніпро і кручі" – до мурашок";

"Просто кращий, попав у саме серце! Дякую за вашу творчість! Бойовий дух найголовніше, і ви дуже допомагаєте";

"Прекрасний трек! Сильний та глибокий! Дякую".