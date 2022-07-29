Карім Гуламов загинув у бою з окупантами 17 липня, а 21-го його з почестями поховали у Михайлівському Золотоверхому Соборі в Києві. Цибульська дуже важко переживає загибель свого друга. За її словами, саме він її "підняв з ліжка" своїми розмовами, коли Оля була у депресії у перші місяці повномасштабної війни.

До слова На фронті загинув телеведучий М2, який допомагав евакуювати батьків Цибульської з Ірпеня



Карім Гуламов загинув, захищаючи Україну / Фото з інстаграму Цибульської

У пам'ять 35-річного чоловіка Цибульська презентувала live-платівку, оскільки той так і не встиг побувати на жодному концерті Олі. Вона зізналась, що записала великий сольний концерт ще за місяць до початку великої війни для одного з телевізійних каналів, але після 24 лютого вважала недоречним його публікувати. Все змінилося ввечері 17-го липня, коли один телефонний дзвінок вкотре розділив життя співачки на "до" і "після".

Ще зранку ми обмінювалися веселими повідомленнями в інста – Карім обіцяв хай там що берегти себе на передовій, а я – приготувати йому найсмачніший борщ на святкування перемоги. А після обіду мені зателефонували і сказали, що його більше немає,

– згадує Оля.

Кілька днів Оля не могла взяти себе в руки, прийняти смерть друга і те, що вони так і не попрощалися. Та, перечитуючи архіви їх листування, згадала, що обіцяла другові квитки в перший ряд свого сольного концерту після перемоги – то була єдина подяка, яку погодився прийняти Карім після того, як допоміг вивезти батьків Цибульської з окупованого Ірпеня під обстрілами.



"Особистий сольний концерт для єдиного VIP-гостя, з усією любов'ю та вдячністю, замість прощання. І я знаю, що він мене почує. Спи спокійно, герою", – прокоментувала Цибульська.





