В 7 выпуске "Холостячка" Злата Огневич вместе с мужчинами отправилась в Одессу. Там главная героиня находилась на ярком свидании с Дмитрием и Олегом, но и осталась недовольной свиданием с Романом.

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Мужчина подготовил для Златы прогулку на лошадях. Однако певица начала волноваться и хотела прекратить поездку. Но Роман был настойчивым и словно не обращал внимания на эмоции Огневич.

На церемонии роз главная героиня отправила Васильева домой со словами: "Я совсем неидеальна и никогда такой не буду. Прости, у меня нет для тебя розы".

Роман Васильев о вылете из проекта

Мужчина прокомментировал вылет из романтического проекта лаконичной публикацией. Он поделился, что когда просматривал выпуск, то будто снова пережил все эмоции.

За весь период пребывания на проекте невозможно не начать испытывать чувства и крайне сложно, когда тебя отталкивают повесив ярлык, который не соответствует твоему внутреннему миру. Это делает больно,

– признался экс-участник.

У Романа начался сложный период в жизни, однако он решил не складывать руки. Поэтому мужчина погрузился в работу и продолжает работать в сфере стоматологии.



Роман Васильев / Фото из инстаграма Романа

Как реагирует сеть

Пользователи сети по-разному реагируют на вылет Романа из шоу. Некоторые считают, что это было заслуженно. Но другие пишут о том, что мужчина – интеллектуал и гораздо лучше всех других участников.

"Предсказуемо. Хотя в первом выпуске было впечатление, что он будет победителем";

"Ну наконец";

"Классный парень. Удачи ему, пусть встретит свою любовь";

"Плачу. Очень жаль, что оставляет проект. Болела за него";

"Роман заслуживает лучшего";

"Рома с каждой серией выглядел хуже, а вот Олег, несмотря на свое богатое прошлое, с каждой серией показывает себя с лучшей стороны";

"Конечно! Эгоцентричный и самовлюбленный";

"На самом деле, Роман адекватнее и умнее многих участников, это раскрылось со следующими выпусками шоу... Интеллект, воспитание, манеры, но эта "идеальность", которую все так педалировали (явно с подачи сценаристов) – не более чем повод, чтобы от него избавиться".

Текст публикации Романа Васильева

А кто сказал, что будет легко? Но ведь главное, что дальше! Вчера, просматривая 7 эпизод, пережил те же эмоции, что были той ночью. За весь период пребывания на проекте невозможно не начать испытывать чувства и крайне сложно, когда тебя отталкивают повесив ярлык, который не соответствует твоему внутреннему миру. Это делает больно. Не знаю как у других, но когда у меня наступает сложный период в жизни, я беру себя в руки и погружаюсь с головой в работу. Так было и на этот раз.