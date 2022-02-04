Складе компанію Тіні Кароль: оголосили ім'я другого судді Нацвідбору Євробачення-2022

До грандіозного фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022 залишився тиждень. Поки артисти одне за одним випускають пісні, організатори оголошують членів журі. Другим суддею став Ярослав Лодигін.

Місце за суддівським столом поряд з Тіною Кароль дісталось режисеру та члену правління Суспільного Ярославу Лодигіну. Він зізнався, дуже зрадів тому, що його обрали в журі Національного відбору Євробачення-2022, й пообіцяв створити музичне свято у фіналі, 12 лютого.

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Відчуваю велику відповідальність, але водночас радість, що маю змогу долучитися до нашої спільної мети – у наші тривожні часи створити велике музичне свято для всієї країни ввечері 12 лютого,

– заявив Лодигін.

Ярослав Лодигін – суддя Нацвідбору Євробачення-2022 / Фото з інстаграму

Ім'я третього судді Нацвідбору Євробачення-2022 обіцяють оголосити у суботу, 5 лютого. Щоправда, невідомо, скільки членів журі оцінюватимуть виступи фіналістів. У минулі роки їх було троє.

Ярослав Лодигін – член правління Суспільного мовника, відповідальний за платформу телебачення. 2019 року він став членом Європейської кіноакадемії як режисер і сценарист. Найвідоміша його робота – "Дике поле".

що незмінним суддею Нацвідбору Євробачення з 2016 року був. Однак неясно, чи займе він це крісло 2022-го, адже цьогоріч Суспільний мовник організовує конкурс самостійно.