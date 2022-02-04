Место за судейским столом рядом с Тиной Кароль досталось режиссеру и члену правления Суспільного Ярославу Лодыгину. Он признался, очень обрадовался тому, что его выбрали в жюри Национального отбора Евровидения-2022, и пообещал создать музыкальный праздник в финале, 12 февраля.
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Чувствую большую ответственность, но в то же время радость, что имею возможность присоединиться к нашей общей цели – в наши тревожные времена создать большой музыкальный праздник для всей страны вечером 12 февраля,
– заявил Лодыгин.
Ярослав Лодыгин – судья Нацотбора Евровидения-2022 / Фото из инстаграма
Имя третьего судьи Нацотбора Евровидение-2022 обещают объявить в субботу, 5 февраля. Правда, неизвестно, сколько членов жюри будут оценивать выступления финалистов. В прошлые годы их было трое.
Ярослав Лодыгин
– член правления Суспільного вещателя, ответственный за платформу телевидения. В 2019 году он стал членом Европейской киноакадемии как режиссер и сценарист. Самая известная его работа – "Дикое поле".