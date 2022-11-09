Лідер Kalush Orchestra зізнався, чи зросли його заробітки після перемоги на Євробаченні

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк розповів про успіхи колективу після Євробачення-2022. Він поділився, що доходи зросли, втім, з одним "але".

Український гурт Kalush Orchestra підкорив не лише Європу, але й цілий світ перемогою на Євробаченні-2022. Лідер гурту Олег Псюк розповів, який поштовх їм дав конкурс.

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Kalush Orchestra про успіхи після Євробачення-2022

Учасники гурту поділилися, що їхні доходи після перемоги й справді зросли. Однак частину своїх заробітків вони передають на потреби армії.

Доходи зросли, але паралельно збільшилися і розходи. Ми активно підтримуємо армію, крім проведення благодійних акцій, самостійно виступаємо благодійниками й закриваємо потреби бійців. Тому поки що говорити про прибуток не на часі,

– вважає Олег Псюк.

Фронтмен гурту додав, що гонорари не завжди йдуть на особисті потреби, але й для розвитку гурту, створення нових композицій і кліпів.

"Наша мета не тільки заробити, це само собою, а ще й популяризувати українську пісню. Ми хочемо, щоби українськими виконавцями цікавилися по всьому світу".

Успіхи Kalush Orchestra після перемоги

Колектив відправився у тур Північною Америкою – США та Канадою. Їхні виступи тривали з 20 жовтня до 10 листопада – це 18 концертів за три тижні.

Kalush Orchestra створили колаборацію з легендарним фінським гуртом The Rasmus. У топових гуртів цьогорічного Євробачення вийшла спільна пісня про війну в Україні.

Під час свого туру Америкою музиканти зустрілися з голлівудською знаменитістю Арнольдом Шварценеггером, побували в нього вдома та подарували актору рожеву панаму.