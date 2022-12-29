Невже переплюнула Кейт: скільки Меган Маркл витратила на гардероб у 2022 році

Традиційно наприкінці кожного року ЗМІ підраховують, скільки коштів витратили члени королівської родини на вбрання. Хоч Меган Маркл вже не належить до родини, стали відомі її витрати.

Меган Маркл та принц Гаррі близько трьох років не вважаються членами королівської родини та мало коли виходять на публіку. Втім, вони однаково чимало коштів витрачають на гардероб та аксесуари. ЗМІ традиційно підрахували, скільки Меган Маркл витратила на одяг.

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Скільки Меган витратила на гардероб

У пресі повідомляють, що дружина принца Гаррі витратила на вбрання та аксесуари близько 95 тисяч доларів у 2022 році. Минулого року вона "спустила" на гардероб на 24 тисячі менше.

Також визначили найдорожчий образ Меган Маркл. Це вихід на церемонію відкриття "Ігор нескорених", що пройшли в Гаазі у квітні 2022 року. Тоді вона одягла молочне боді бренду Khaite, яке поєднала з чорними прямими штанами й туфлями від Manolo Blahnik.

Найдорожчим елементом цього аутфіту стало кольє від Cartier вартістю за 14,5 тисячі доларів. Загалом вихід коштував 16,8 тисячі доларів.



Найдорожчий look / Getty Images

Чи переплюнула Меган Кейт Міддлтон

, що на відкритті "Ігор нескорених" Меган Маркл також підтримала Україну . Вона згадала про нашу збірну та вигукнула "Слава Україні".

Вартість нового гардеробу Кейт Міддлтон – приблизно 213 тисяч доларів. Це не тільки набагато більше, ніж у минулі роки, але й перевищує ту суму, яку витратила Меган Маркл.

Це стало здивуванням для багатьох, адже минулого року саме Меган витратила більше коштів, хоч вона дуже рідко з'являлась на публіці у 2021 році. Тоді як у 2019 році гардероб Маркл був найдорожчим у королівській родині – становив 225 тисяч доларів.