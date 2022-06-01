Перша леді України написала, що вдячна за візит Зузани Чапутової, оскільки вона разом з усією країною приймає багато українських переселенців в час війни. З нею Зеленська обговорила створення у Словаччині Українського культурного центру – другого після такого закладу в Литві. А також подякувала за створення тимчасових екзаменаційних центрів для українських абітурієнтів.

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Це дуже важливо для нас, бо освіта не повинна припинятися. Для України це така ж стратегічна сфера, як і медицина. Нагадаю, що Словаччина – одна з тих країн, яка прямо висловилася за кандидатство України в ЄС. Не забудемо вашої підтримки, словацькі друзі!

– поділилась Олена Зеленська.

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"Як він дивиться на неї..."

Але прихильникам першої леді України, схоже, було набагато цікавіше спостерігати за "хімією", яка вже не вперше відбувається між Оленою та Володимиром на публіці. Фотографи показали, як президент України неприховано захоплюється своєю дружиною і тим, як вона спілкується з іншими. Під час зустрічі з президенткою Словаччини та за столом вони часто дивились один на одного, а на останньому спільному фото вони взялись поряд за руки. Це не змогли не прокоментувати шанувальники. Коментарі залишили як іноземці, так і українці: