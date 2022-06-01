Первая леди Украины написала, что благодарна за визит Зузаны Чапутовой, поскольку она вместе со всей страной принимает многих украинских переселенцев во время войны. С ней Зеленская обсудила создание в Словакии Украинского культурного центра – второго после такого заведения в Литве. А также поблагодарила за создание временных экзаменационных центров для украинских абитуриентов.
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Это очень важно для нас, потому что образование не должно прекращаться. Для Украины это такая же стратегическая область, как и медицина. Напомним, что Словакия – одна из тех стран, которая прямо высказалась за кандидатство Украины в ЕС. Не забудем вашу поддержку, словацкие друзья!
– поделилась Елена Зеленская.
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"Как он смотрит на нее..."
Но поклонникам первой леди Украины, похоже, было гораздо интереснее наблюдать за "химией", которая уже не в первый раз происходит между Еленой и Владимиром на публике. Фотографы показали, как президент Украины явно увлекается своей женой и тем, как она общается с другими. Во время встречи с президентом Словакии и за столом они часто смотрели друг на друга, а на последнем совместном фото они взялись за руки. Это не смогли не прокомментировать поклонники. Комментарии оставили как иностранцы, так и украинцы:
- "Эта улыбка говорит все. Он так влюблен в свою жену и счастлив, что она вернулась. Желаю им обоим только лучшего";
- "Партнерство – это все. Молодцы";
- "Это вообще не по теме, но так приятно смотреть на ваши взгляды с мужем. Искренние и настоящие";
- "Вы только посмотрите, как наш президент смотрит на свою любимую!";
- "Сразу видна настоящая любовь";
- "И за ручки держатся. Люблю вас!";
- "Сколько любви в глазах мужчины";
- "Люди, вы видели, как он смотрит на свою жену?";
- "Как он смотрит на нее...";
- "Ой, эти взгляды и улыбки! Просто сердце тает! Такие прекрасные лидеры Украины! Будь сильными и берегите себя! Свободный мир любит вас и борется за вас на вашей стороне!"