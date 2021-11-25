Скільки коштує замовити Славу Камінську на корпоратив: чотиризначне число, яке здивує

Співачка Слава Камінська вже пів року позиціонує себе як сольна артистка. Після розпаду гурту певний час вона ще виступала як учасниця "НеАнгелів", але зараз приймає замовлення для власного проєкту SLAVA KAMINSKA. Жінка зізналась, скільки коштують її послуги.

За словами Камінської, її сольний проєкт ще досі не окупився і "не вийшов у 0". За останні кілька місяців їй вдалось зібрати велику команду, якій вона довіряє та радиться щодо випуску пісень та інших кроків у кар'єрі.

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Через ситуацію з ковідом, я не знаю коли я вийду в 0. Мені інколи здається, що проєкт SLAVA KAMINSKA – це більше мої амбіції. Але зараз, коли з'явилось більше корпоративів, з'явилось і більше віри в те, що це комерційний проєкт, де я можу співати що хочу,

– зазначила Слава.

На запитання, скільки коштує корпоратив за її участю, вона відповіла неохоче – 8 тисяч євро за 10 пісень. Щодо новорічної ночі, то її послуги коштують вдвічі дорожче.

Щодо відеокліпу Slava Bogu, який зірка сольно випустила у червні 2021 року, то Камінська відмовилась називати суму, яку залишила знімальній команді. Але натякнула, що понад 10 тисяч доларів.

Слава Камінська – Slava Bogu: дивіться відео онлайн

Чому раніше не пішла у сольне "плавання"

Попри успішну 15-річну кар'єру Слави у складі гурту "НеАнгели", вона неодноразово думала піти з гурту. Але тоді зірка обрала інші пріоритети.

Я вибрала сім'ю. На той момент я розуміла, що мені не вистачить часу на дітей і чоловіка. Тоді в нас почали погіршуватись стосунки з Едгаром, через те, що рідко бачились. І ще мені сольної кар'єри до того всього не вистачало,

– прокоментувала співачка.

Щодо заробітку в інстаграмі, як це зараз роблять чимало зірок завдяки великій аудиторії та рекламі, Слава заявила, що їй лінь цим займатись.

"Я не заробляю на інстаграмі, мені лінь цим займатись. Я не хочу бути ніби на "барижному" ринку. Раніше цим займалась кума, але тепер вона зайнята особистим життям і їй ніколи копирсатись в інстаграмі. Ми не сварились. А от іншу людину я не знайшла", – сказала Камінська.