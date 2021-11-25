За словами Камінської, її сольний проєкт ще досі не окупився і "не вийшов у 0". За останні кілька місяців їй вдалось зібрати велику команду, якій вона довіряє та радиться щодо випуску пісень та інших кроків у кар'єрі.

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Через ситуацію з ковідом, я не знаю коли я вийду в 0. Мені інколи здається, що проєкт SLAVA KAMINSKA – це більше мої амбіції. Але зараз, коли з'явилось більше корпоративів, з'явилось і більше віри в те, що це комерційний проєкт, де я можу співати що хочу,

– зазначила Слава.

На запитання, скільки коштує корпоратив за її участю, вона відповіла неохоче – 8 тисяч євро за 10 пісень. Щодо новорічної ночі, то її послуги коштують вдвічі дорожче.

Щодо відеокліпу Slava Bogu, який зірка сольно випустила у червні 2021 року, то Камінська відмовилась називати суму, яку залишила знімальній команді. Але натякнула, що понад 10 тисяч доларів.

Слава Камінська – Slava Bogu: дивіться відео онлайн

Чому раніше не пішла у сольне "плавання"

Попри успішну 15-річну кар'єру Слави у складі гурту "НеАнгели", вона неодноразово думала піти з гурту. Але тоді зірка обрала інші пріоритети.

Я вибрала сім'ю. На той момент я розуміла, що мені не вистачить часу на дітей і чоловіка. Тоді в нас почали погіршуватись стосунки з Едгаром, через те, що рідко бачились. І ще мені сольної кар'єри до того всього не вистачало,

– прокоментувала співачка.

Щодо заробітку в інстаграмі, як це зараз роблять чимало зірок завдяки великій аудиторії та рекламі, Слава заявила, що їй лінь цим займатись.

"Я не заробляю на інстаграмі, мені лінь цим займатись. Я не хочу бути ніби на "барижному" ринку. Раніше цим займалась кума, але тепер вона зайнята особистим життям і їй ніколи копирсатись в інстаграмі. Ми не сварились. А от іншу людину я не знайшла", – сказала Камінська.