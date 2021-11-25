По словам Каминской, ее сольный проект еще до сих пор не окупился и "не вышел в 0". За последние несколько месяцев ей удалось собрать большую команду, которой она доверяет и советуется по выпуску песен и других шагов в карьере.

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Из-за ситуации с ковидом, я не знаю когда я выйду в 0. Мне иногда кажется, что проект SLAVA KAMINSKA – это больше мои амбиции. Но сейчас, когда появилось больше корпоративов, появилось и больше веры в то, что это коммерческий проект, где я могу петь что хочу,

– отметила Слава.

На вопрос, сколько стоит корпоратив с ее участием, она ответила неохотно – 8 тысяч евро за 10 песен. Что касается новогодней ночи, то ее услуги стоят вдвое дороже.

Что касается видеоклипа Slava Bogu, который звезда сольно выпустила в июне 2021 года, то Каминская отказалась называть сумму, которую оставила съемочной команде. Но намекнула, что более 10 тысяч долларов.

Слава Каминская – Slava Bogu: смотрите видео онлайн

Почему раньше не ушла в сольное "плавание"

Несмотря на успешную 15-летнюю карьеру Славы в составе группы "НеАнгелы", она неоднократно думала уйти из группы. Но тогда звезда выбрала другие приоритеты.

На тот момент я понимала, что мне не хватит времени на детей и мужа. Тогда у нас начали ухудшаться отношения с Эдгаром, из-за того, что редко виделись. И еще мне сольной карьеры к этому всему не хватало,

– прокомментировала певица.

Что касается заработка в инстаграме, как это сейчас делают немало звезд благодаря большой аудитории и рекламе, Слава заявила, что ей лень этим заниматься.

"Я не зарабатываю на инстаграме, мне лень этим заниматься. Я не хочу быть как бы на "барыжном" рынке. Раньше этим занималась кума, но теперь она занята личной жизнью и ей некогда рыться в инстаграме. Мы не ссорились. А вот другого человека я не нашла", – сказала Каминская.