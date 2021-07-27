Вагітна MamaRika розсекретила вагу перед пологами

Співачка MamaRika та гуморист Сергій Середа невдовзі стануть батьками. З дня на день у них народиться син. На 8 місяці вагітності артистка розповідала, що розміром з трамвай. Перед пологами вона погладшала ще більше.

Як поділилась MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) в інстаграм-сторіс, за всі 9 місяців вагітності вона набрала 15 кілограмів. Зараз її вага складає 70 кілограмів.

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Розкрила співачка й інші особисті подробиці. Так, майбутня матуся зізналася, що Сергія Середи не буде на пологах. За словами зірки, вони консервативне подружжя, тому народжуватиме вона сама.

Ми, мабуть, втримаємося від цього задоволення. Ми старомодні в цьому питанні. Бережемо психіку Сергійовича,

– з гумором пояснила MamaRika.

Крім того, співачка розповіла, що не збирається затримуватися в декреті, вона хоче повернутися на сцену й гастролювати з концертами. Разом з тим MamaRika не відмовлятиметься від грудного вигодовування. На її думку, дитина повинна підлаштовуватися під неї, а не навпаки.

MamaRika про партнерські пологи / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Зазначимо, MamaRika повинна народити первістка вже на початку серпня. Вона щиро вірить, що все піде за планом, хоч нещодавно потрапила в лікарню. Причину госпіталізації співачка так і не розсекретила, однак повідомила, що все задля того, аби не зашкодити малюку.