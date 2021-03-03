Популярна українська танцівниця, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова замилувала мережу фотографіями з маленьким сином. Вона тримала повністю оголеного Домініка на руках.

Ілона Гвоздьова є однією з найвідоміших матусь в українському шоу-бізнесі. Вона часто ділиться у соціальних мережах моментами з особистого життя та світлинами з дітьми.

Дивіться також Григорій Решетник замилував фото з наймолодшим сином

Ілона Гвоздьова з сином

Днями знаменитість оприлюднила знімки, де постала перед камерою разом із синочком Домініком. Вона позувала на камеру в чорному костюмі, що складався зі штанів та піджака, який хореографиня одягнула на оголене тіло. Свій образ зіркова матуся доповнила красивою підвіскою та лаконічними сережками, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Ілона мило усміхалася та дивилася на свого синочка.

Домініка Гвоздьова тримала на руках. Хлопчик зображений спиною до камери повністю оголеним.

Кажуть, що вагітність прикрашає жінку, а наявність дітей робить її мудрішою, жіночнішою, магічним чином змінює вираз обличчя, роблячи погляд глибшим та свідомим,

– написала в публікації Ілона.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Також танцівниця поцікавилася у підписників, чи згідні вони з нею. Гвоздьова запитала, що фоловери бачать в її очах. Прихильники зірки активно відповідають у коментарях.