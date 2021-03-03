Ілона Гвоздьова показала фото з маленьким сином: миловидні кадри
Популярна українська танцівниця, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова замилувала мережу фотографіями з маленьким сином. Вона тримала повністю оголеного Домініка на руках.
Джерело:інстаграм Ілони Гвоздьової
Ілона Гвоздьова є однією з найвідоміших матусь в українському шоу-бізнесі. Вона часто ділиться у соціальних мережах моментами з особистого життя та світлинами з дітьми.
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Ілона Гвоздьова з сином
Днями знаменитість оприлюднила знімки, де постала перед камерою разом із синочком Домініком. Вона позувала на камеру в чорному костюмі, що складався зі штанів та піджака, який хореографиня одягнула на оголене тіло. Свій образ зіркова матуся доповнила красивою підвіскою та лаконічними сережками, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Ілона мило усміхалася та дивилася на свого синочка.
Домініка Гвоздьова тримала на руках. Хлопчик зображений спиною до камери повністю оголеним.
Кажуть, що вагітність прикрашає жінку, а наявність дітей робить її мудрішою, жіночнішою, магічним чином змінює вираз обличчя, роблячи погляд глибшим та свідомим,
– написала в публікації Ілона.
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Також танцівниця поцікавилася у підписників, чи згідні вони з нею. Гвоздьова запитала, що фоловери бачать в її очах. Прихильники зірки активно відповідають у коментарях.
- Недоспані ночі.
- У ваших очах материнська любов.
- Втома.
- В очах ніжність і любов.
- В очах є усвідомленість, глибина та ніжність.
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