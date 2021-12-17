Скасування "Міс Світу": які плани в Олександри Яремчук після повернення додому

Представники конкурсу "Міс Світу" вчора оголосили, що подія скасовується через коронавірус у кількох учасниць. Голова Національного комітету "Міс України" повідомила, які плани в Олександри Яремчук та чи вона також не підхопила вірус.

Голова Національного комітету "Міс Україна" Вероніки Щіпцова повідомила 24 каналу, що, на щастя, Олександра Яремчук добре почувається і має негативний тест на COVID-19. Вже сьогодні, 17 грудня, вона вилітає додому.

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Які плани в Олександри Яремчук після скасування конкурсу

Українська делегація вже 17 грудня відправиться до України. Після прильоту Олександра повернеться до буденного життя.

Олександра повернеться до повсякденних обов'язків "Міс Україна 2021". Одразу після приїзду додому у неї запланована новорічна зйомка та запис привітання для українців,

– повідомила Вероніка Щіпцова.

Голова Національного комітету додала, що обов'язковою умовою участі в конкурсі "Міс Світу 2021" була вакцинація від коронавірусу.



Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини

Чи відбудеться фінал конкурсу

Вероніка Щіпцова розповіла, що відбуватиметься, коли пройде 90 днів після скасування "Міс Світу".

"Ще достовірно невідомо, як буде проходити фінал за 90 днів, адже наразі дуже багато захворілих дівчат. Поки що це лише план – провести конкурс за 90 днів. Ми очікуємо на подальші офіційні коментарі оргкомітету "Міс Світу", – розповіла вона.



Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини

Що відомо про скасування конкурсу