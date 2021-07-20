СБУ так і не заборонила відомому російському реперові Басті (справжнє ім'я – Василь Вакуленко) приїздити до України. Тож гастролер вирішив анонсувати черговий концерт.

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Баста виступить з концертом в Україні

Виконавець запланував виступ на 8 серпня в Одесі, в закладі Ibiza Beach Club. Про це повідомили на сторінці клубу.

"Если Баста на сцене, выкладка на 100% для тех, кто ценит", – написали під публікацією організатори, які обіцяють підписникам "повернення" репера.

Зауважимо, останній концерт Басти пройшов у Києві, в столичному клубі Stereo Plaza. Там артист виступив попри обурення активістів. До того ж захід пройшов з порушенням усіх карантинних норм. Публіка не дотримувалась соціальної дистанції й не носила масок.

Концерти Басти в Україні: коротко