Дмитро Шуров відреагував на критику, що проштовхнув у Нацвідбір скрипаля, з яким грає

У десятці фіналістів Нацвідбору Євробачення-2023 опинився скрипаль Мойсей Бондаренко. Він грав на благодійних концертах Дмитра Шурова. Музичний продюсер конкурсу тут же прокоментував "зраду", яку йому закидають.

У шорт-листі Нацвідбору Євробачення-2023 є Мойсей Бондаренко, який все життя грав на скрипці, а під час повномасштабної війни пішов добровольцем у ЗСУ й почав співати. У нього немає своїх пісень, свою першу композицію I'm Not Alone він створив спеціально для того, щоб поїхати в Ліверпуль від України.

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Музичний продюсер Нацвідбору Євробачення-2023 Дмитро Шуров спростував чутки, що Moisei у фінал проштовхнув саме він, і пояснив, чому скрипаль у десятці найкращих.

Чи допоміг Дмитро Шуров Moisei пройти у фінал Нацвідбору

По-перше, я не визначаю фіналістів, голосує велика команда. По-друге – Мойсей сам влетів до нас на сцену в одній з військових частин у травні, запропонувавши зіграти разом Hallelujah Леонарда Коена, наша зустріч з ним – просто випадковість. Все це зафільмовано, є купа свідків. Нас пов'язує лише творчість, пара благодійних концертів та концертів для військових, які ми зіграли разом,

– пояснив Дмитро Шуров.

"Мойсей здивував і мене, і багатьох з команди "Суспільного", написавши і представивши конкурентоздатну пісню. А фінал вже розкладе все по місцях – за кого українці краще проголосують – та або той і поїде у Ліверпуль", – додав Pianoбой.

Дмитро Шуров зізнався, що особисто запросив на Нацвідбір більш як 40 артистів. У тому числі й музикантів, які зараз проходять службу в ЗСУ, схоже, Moisei теж був серед них. Однак не всі фаворити Pianoбой потрапили у фінал – наприклад, гурт "Циферблат", який він вважає найкращим в Україні, Лілу45, Shy, Zetetics, Макс Пташник.

На мою думку, це логічно для музичного продюсера, який має бачення відбору та палітру музики, яку він хоче розкрити, запрошувати і долучати у процес людей, які зможуть це бачення реалізувати,

– виправдався Дмитро Шуров.