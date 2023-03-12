Скандал на Шевченківській премії: один із лауреатів мав зв'язки з Росією

Нещодавно комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів. Однак без скандалу не обійшлось.

Одним з лауреатів визначили літературознавця Михайла Назаренка. Нагороду він отримав за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах.

Читайте також Серед лауреатів Портников і Цілик: оголосили переможців Шевченківської премії 2023 року

Автор видавав свої твори в Росії

Назаренко ще у 2021 році долучився до перекладу книг російською та видавав свої твори в Росії.

Назаренко перекладав твори мовою окупанта / Скриншот

Нагадаємо, що цьогоріч лауреатами Шевченківської премії стали:

Калитко Катерина Олександрівна, поетеса – за книгу поезій "Орден мовчальниць";

Компаніченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту "Хорея Козацька" – за аудіоальбом "Пісні Української революції";

Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах;

Портніков Віталій Едуардович, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років;

Цілик Ірина Андріївна, режисерка – за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

Варто наголосити, що у категоріях "Театральне" та "Візуальні мистецтва" лауреатів не оголосили.

Що відомо про Назаренка