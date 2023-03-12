Одним из лауреатов определили литературоведа Михаила Назаренко. Награду он получил за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792 – 1883" в двух частях.

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Автор издавал свои произведения в России

Назаренко еще в 2021 году приобщился к переводу книг на русский и издавал свои произведения в России.

Назаренко переводил произведения на язык оккупанта / Скриншот

Напомним, что в этом году лауреатами Шевченковской премии стали:

Калитко Екатерина Александровна, поэтесса – за книгу стихов "Орден молчальниц";

Компаниченко Тарас Викторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Охримчук Сергей Михайлович, исполнители группы "Хорея Казацкая" – за аудиоальбом "Песни Украинской революции";

Назаренко Михаил Иосифович, литературовед – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792 – 1883" в двух частях;

Портников Виталий Эдуардович, журналист – за публицистические статьи и выступления последних лет;

Целик Ирина Андреевна, режиссер – за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".

Следует отметить, что в категориях "Театральное" и "Визуальные искусства" лауреатов не объявили.

Что известно о Назаренко