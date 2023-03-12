Одним из лауреатов определили литературоведа Михаила Назаренко. Награду он получил за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792 – 1883" в двух частях.
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Автор издавал свои произведения в России
Назаренко еще в 2021 году приобщился к переводу книг на русский и издавал свои произведения в России.
Назаренко переводил произведения на язык оккупанта / Скриншот
Напомним, что в этом году лауреатами Шевченковской премии стали:
- Калитко Екатерина Александровна, поэтесса – за книгу стихов "Орден молчальниц";
- Компаниченко Тарас Викторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Охримчук Сергей Михайлович, исполнители группы "Хорея Казацкая" – за аудиоальбом "Песни Украинской революции";
- Назаренко Михаил Иосифович, литературовед – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792 – 1883" в двух частях;
- Портников Виталий Эдуардович, журналист – за публицистические статьи и выступления последних лет;
- Целик Ирина Андреевна, режиссер – за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".
Следует отметить, что в категориях "Театральное" и "Визуальные искусства" лауреатов не объявили.
Что известно о Назаренко
- Михаил Назаренко – литературовед, критик и писатель. Окончил филологический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Русская литература".
- В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию "Мифопоэтика Салтыкова-Щедрина". Доцент кафедры русской филологии Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко.
- Вместе с Татьяной Кохановской вел в журнале "Новый мир" колонку "Украинский вектор" (2011-2012), посвященную современной украинской литературе в историко-культурном контексте.
- Михаил Назаренко – редактор и комментатор переводов произведений Билла Уиллингема, Нила Геймана, Артура Конан Дойла, Сюзанны Кларк, Джона Краули, Алана Мура и Терри Пратчетта.