Через війну захід відбувся в онлайн-форматі. Ведучим став Володимир Остапчук, а імена лауреатів озвучував генпродюсер та співзасновник премії Павло Шилько. Конверти з іменами переможців презентував представник компанії Deloitte Ukraine – гаранта прозорості голосування журі премії та незмінного партнера YUNA.
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За нагороди у престижній музичній премії артисти змагалися у 17 номінаціях. Імена переможців дізнавайтеся далі.
Переможці YUNA-2022
- "Найкращий виконавець" – Артем Пивоваров
- "Найкраща виконавиця" – NK
- "Найкраща пісня" – Wellboy – "Гуси"
- "Найкращий альбом" – The HARDKISS – "Жива і не залізна"
- "Найкращий поп-гурт" – KALUSH та KAZKA
- "Найкращий рок-гурт" – The HARDKISS
- "Відкриття року" – Wellboy
- "Найкраща пісня іншою мовою" – TVORCHI – Falling
- "Найкращий відеокліп" – MONATIK – "Зажигать / JOMO" (реж. Таню Муїньо)
- "Найкращий дует/колаборація" – Бумбокс & Саша Чемеров – "Любила"
- "Найкраще концертне шоу" – MONATIK - Made With Love and Rythm та TVORCHI – ROAD
- "Найкращий електронний хіт" – Go_A – SHUM
- "Найкращий хіп-хоп хіт" – KALUSH – "Зорі"
- "Найкращий естрадний хіт" – Ірина Білик – "Не стримуй погляд"
- "Інший формат" – DAKOOKA
- "Найкраща пісня до фільму" – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов – "На щастя" (фільм "Скажене весілля 3")
- "Найкращий менеджмент артиста" – Ірина Монатік (Monatik Corporation)
- Спецноменація "Музична харизматична пара" – Юлія Саніна і Валерія Бебко (The HARDKISS).
Цього року організаційний комітет премії разом з переможцями реалізує благодійний проєкт. Всі статуетки продадуть на аукціонах, а вторговані кошти витратять на закупівлю апаратів для реінфузії крові та для лікування ран негативним тиском. Зараз ці апарати необхідні на фронті, адже з ними військові хірурги зможуть рятувати життя наших захисників.
YUNA-2022: головне
- Церемонія вручення премії мала відбутися 16 березня в Палаці "Україна", що в Києві. Її скасували через повномасштабну війну росії проти України.
- На нагороди претендували роботи українських артистів, що були випущені з 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року.
- Переможців методом голосування визначало журі премії, до складу якого входить 75 представників музичної індустрії.