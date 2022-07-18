Через війну захід відбувся в онлайн-форматі. Ведучим став Володимир Остапчук, а імена лауреатів озвучував генпродюсер та співзасновник премії Павло Шилько. Конверти з іменами переможців презентував представник компанії Deloitte Ukraine – гаранта прозорості голосування журі премії та незмінного партнера YUNA.

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За нагороди у престижній музичній премії артисти змагалися у 17 номінаціях. Імена переможців дізнавайтеся далі.

Переможці YUNA-2022

  • "Найкращий виконавець" – Артем Пивоваров
  • "Найкраща виконавиця" – NK
  • "Найкраща пісня" – Wellboy – "Гуси"
  • "Найкращий альбом" – The HARDKISS – "Жива і не залізна"
  • "Найкращий поп-гурт" – KALUSH та KAZKA
  • "Найкращий рок-гурт" – The HARDKISS
  • "Відкриття року" – Wellboy
  • "Найкраща пісня іншою мовою" – TVORCHI – Falling
  • "Найкращий відеокліп" – MONATIK – "Зажигать / JOMO" (реж. Таню Муїньо)
  • "Найкращий дует/колаборація" – Бумбокс & Саша Чемеров – "Любила"
  • "Найкраще концертне шоу" – MONATIK - Made With Love and Rythm та TVORCHI – ROAD
  • "Найкращий електронний хіт" – Go_A – SHUM
  • "Найкращий хіп-хоп хіт" – KALUSH – "Зорі"
  • "Найкращий естрадний хіт" – Ірина Білик – "Не стримуй погляд"
  • "Інший формат" – DAKOOKA
  • "Найкраща пісня до фільму" – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов – "На щастя" (фільм "Скажене весілля 3")
  • "Найкращий менеджмент артиста" – Ірина Монатік (Monatik Corporation)
  • Спецноменація "Музична харизматична пара" – Юлія Саніна і Валерія Бебко (The HARDKISS).

Цього року організаційний комітет премії разом з переможцями реалізує благодійний проєкт. Всі статуетки продадуть на аукціонах, а вторговані кошти витратять на закупівлю апаратів для реінфузії крові та для лікування ран негативним тиском. Зараз ці апарати необхідні на фронті, адже з ними військові хірурги зможуть рятувати життя наших захисників.

YUNA-2022: головне

  • Церемонія вручення премії мала відбутися 16 березня в Палаці "Україна", що в Києві. Її скасували через повномасштабну війну росії проти України.
  • На нагороди претендували роботи українських артистів, що були випущені з 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року.
  • Переможців методом голосування визначало журі премії, до складу якого входить 75 представників музичної індустрії.