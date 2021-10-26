Українські виконавці позиціюються як російські на популярній платформі YouTube Music. Ресурс MusicInUA називає новий скандал своєрідною "анексією" відомих музикантів.

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Українські автори у російських плейлистах

Платформа YouTube Music пропонує слухачам плейлисти, які складає самостійно. Навіть попри те, що країною перебування користувача є Україна, йому пропонується російська музика.

Наприклад, існує плейлист "Свіжі релізи з Росії", який написаний, зазначимо, з помилкою. Його опис: "Останні хіти російською з телебачення, хіт-парадів і місцевих караоке-барів".

Плейлист демонструє фото фіналіста українського "Голосу країни" – Костянтина Дмитрієва (Constantine). У списку "релізів з Росії" – Michelle Andrade, NK (Настя Каменських), Mozgi й DOROFEEVA.



Російські плейлисти "привласнюють" українських артистів / Скриншот з YouTube Music

Так само на обкладинці плейлисту "Найкраще з російського року" – "Океан Ельзи". Пісня колективу "Перемога" разом з Kalush є першою у списку "нових героїв російського року разом зі старими легендами".



Російські плейлисти "привласнюють" українських артистів / Скриншот з YouTube Music

Пісня гурту ONUKA GUMA потрапила в "найкраще з російського інді". Ната Жижченко натомість прикрасила обкладинку плейлиста.



Російські плейлисти "привласнюють" українських артистів / Скриншот з YouTube Music

Важливо зазначити, що український контент на YouTube Music та інших сервісах Google модерується з російських офісів. Адже в Україні немає представництва цієї компанії. Щоправда, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наприкінці серпня у США зустрічався з віцепрезидентом Google Караном Бхатія. Там він й обговорював проблему рекомендацій російських треків українським слухачам та інші питання щодо цієї платформи.