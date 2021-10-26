Украинские исполнители позиционируются как российские на популярной платформе YouTube Music. Ресурс MusicInUA называет новый скандал своеобразной "аннексией" известных музыкантов.

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Украинские авторы в российских плейлистах

Платформа YouTube Music предлагает слушателям плейлисты, которые составляет самостоятельно. Даже несмотря на то, что страной пребывания пользователя является Украина, ему предлагается русская музыка.

Например, существует плейлист "Свежие релизы из России", который написан, отметим, с ошибкой. Его описание: "Последние хиты на русском с телевидения, хит-парадов и местных караоке-баров".

Плейлист демонстрирует фото финалиста украинского "Голоса страны" – Константина Дмитриева (Constantine). В списке "релизов из России" – Michelle Andrade, NK (Настя Каменских), Mozgi и DOROFEEVA.



Российские плейлисты "присваивают" украинских артистов / Скриншот с YouTube Music

Так же на обложке плейлиста "Лучшее из русского рока" – "Океан Эльзы". Песня коллектива "Перемога" вместе с Kalush является первой в списке "новых героев русского рока вместе со старыми легендами".



Российские плейлисты "присваивают" украинских артистов / Скриншот с YouTube Music

Песня группы ONUKA GUMA попала в "лучшее из российского инди". А Ната Жижченко украсила обложку плейлиста.



Российские плейлисты "присваивают" украинских артистов / Скриншот с YouTube Music

Важно отметить, что украинский контент в YouTube Music и других сервисах Google модерируется из российских офисов, так как в Украине нет представительства этой компании. Правда, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в конце августа в США встречался с вице-президентом Google Караном Бхатией. Там он и обсуждал проблему рекомендаций российских треков украинским слушателям и другие вопросы касаемо этой платформы.