На думку зірки, Суспільне має переглянути деякі правила, щодо вимог до людини, яка бажає брати участь у відборі. Ймовірно, йдеться про те, що тим співакам, які їздили до Росії з концертами після 2014 року, заборонена участь у Нацвідборі на Євробачення, передає 24 Канал.

Та вчора стало відомо, що Суспільне відмовило артистці у тому, щоб змінювати правила.

"Протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення початку російсько-української війни. Суспільне цінує внесок кожного та кожної в підтримку української армії та розвиток української культури. Водночас дата початку війни є незмінною – її неможливо "пересунути" з огляду на особисті історії чи заслуги", – йдеться у заяві.

Джамала, яка цього року стала музичною продюсеркою, також прокоментувала цю історію. На її думку, варто таки переглянути зміну правил.

Я повністю довіряю Суспільному у тому, що стосується правил. Але думаю, що це формулювання варто трохи вдосконалити. Воно має стосуватись політичної позиції артиста. Можливо, варто переглянути деякі пункти. Наскільки я пам’ятаю, у 2019 році ці обмеження ухвалили дуже швидко – емоційно, на тлі тодішньої ситуації,

– йдеться у заяві співачки.

Варто нагадати, що сама Джамала виступала у 2014 році у російських містах.

Володимир Дантес також долучився до обговорення. Артист пожартував, що тепер Полякова обґрунтовуватиме свою участь у шоу тим, що Володимир Зеленський їздив до Росії, але йому дозволили балотуватись у президенти.

Володимир Дантес про скандал з Нацвідбором / Скриншот із соцмереж

Раніше Леся Нікітюк заявила, якщо Суспільне дозволить Олі Поляковій брати участь у Національному відборі, то вона також має там бути у ролі ведучої.

Леся Нікітюк хоче бути ведучою Нацвідбору / Скриншот із соцмереж

Співачка СолоХа також подала заявку на конкурс і заявила, що не відвідувала Росію, на відміну від Полякової, яка виступала в Москві у 2015 році.

На відмову змінювати правила, відреагував продюсер співачки. Михайло Ясинський стверджує, що Суспільне взяло на себе "майже державні функції" або забуло, що "не є приватною компанією".

Що відомо про Нацвідбір-2026?