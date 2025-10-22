Представники відомства запитали, чи жінка читала останні новини про себе, адже Російська Федерація подала Єфросиніну у розшук, а також засудила до семи років колонії, передає 24 Канал із посиланням на проєкт "Наодинці з гламуром".
Маша дійсно була у небезпеці, адже у Грузії – проросійський уряд.
У готельному номері мене застав дзвінок з Міністерства закордонних справ, де мені сказали: "Маріє, ви читали новини? Вас оголошено в розшук, засуджено до семи років колонії. Ми знаємо, що ви зараз не в країні, ми радимо вам терміново евакуюватися",
– пригадала зірка.
Упродовж короткого часу за телеведучою та її сином до готелю приїхав консул України. Їх забрали до посольства, а через декілька годин евакуювали до України. Крім того, телеведуча розповіла, що через розшук РФ вона не може поїхати у велику кількість країн. Їй доводиться узгоджувати навіть пересадки.
Кого з відомих людей Росія оголосила у розшук?
- У 2023 році журналістку Яніну Соколову РФ оголосила у розшук за однією зі статей Кримінального кодексу. Раніше діячку включили до списку "терористів" та "екстремістів".
- Крім того, у перелік розшукуваних осіб потрапили Наталія Мосейчук, Фархудін Шарафмал, а також Дмитро Гордон.
- У 2024 році до списку розшукуваних додали президента України – Володимира Зеленського.