Представники відомства запитали, чи жінка читала останні новини про себе, адже Російська Федерація подала Єфросиніну у розшук, а також засудила до семи років колонії, передає 24 Канал із посиланням на проєкт "Наодинці з гламуром".

Маша дійсно була у небезпеці, адже у Грузії – проросійський уряд.

У готельному номері мене застав дзвінок з Міністерства закордонних справ, де мені сказали: "Маріє, ви читали новини? Вас оголошено в розшук, засуджено до семи років колонії. Ми знаємо, що ви зараз не в країні, ми радимо вам терміново евакуюватися",

– пригадала зірка.

Упродовж короткого часу за телеведучою та її сином до готелю приїхав консул України. Їх забрали до посольства, а через декілька годин евакуювали до України. Крім того, телеведуча розповіла, що через розшук РФ вона не може поїхати у велику кількість країн. Їй доводиться узгоджувати навіть пересадки.

Кого з відомих людей Росія оголосила у розшук?