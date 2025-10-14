Щоправда, співачка залишилась розчарована. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на телеграм-канал Джа.

Мене просто розриває. Ви ж хочете бути артистами. Просто жахливі демки, жахлива якість, жахливе виконання, жахливі пісні, жахливе інтонування. Просто нема за що оку зачепитися,

– обурилася Джамала.

За словами виконавиці, деякі роботи такі, що взагалі незрозуміло, з якої країни пісня та який у неї "контекст".

Водночас вона додала, що є хороші варіанти, але потрібно більше матеріалу, і він має бути якіснішим.

Як раніше повідомляло Суспільне.Євробачення, прийом заявок на участь в Нацвідборі на Євробачення-2026 триває до 27 жовтня, а розпочався ще 3 вересня.

Що відомо про Національний відбір на Євробачення-2026?