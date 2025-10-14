Щоправда, співачка залишилась розчарована. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на телеграм-канал Джа.
Мене просто розриває. Ви ж хочете бути артистами. Просто жахливі демки, жахлива якість, жахливе виконання, жахливі пісні, жахливе інтонування. Просто нема за що оку зачепитися,
– обурилася Джамала.
За словами виконавиці, деякі роботи такі, що взагалі незрозуміло, з якої країни пісня та який у неї "контекст".
Водночас вона додала, що є хороші варіанти, але потрібно більше матеріалу, і він має бути якіснішим.
Як раніше повідомляло Суспільне.Євробачення, прийом заявок на участь в Нацвідборі на Євробачення-2026 триває до 27 жовтня, а розпочався ще 3 вересня.
Що відомо про Національний відбір на Євробачення-2026?
- Креативним продюсером конкурсу стане Герман Нєнов, який відповідатиме за креативне й візуальне наповнення шоу.
- Представника України оберуть у лютому 2026 року. У травні цей артист виступить на міжнародній сцені Євробачення у Відні.
- На участь у конкурсі вже натякнув український гурт PATSYKI Z FRANEKA та співачка Jerry Heil. Крім того, можливість повернення на Нацвідбір-2026 розглядають співачка SKYLERR та гурт KAZKA, якщо матимуть відповідний трек.