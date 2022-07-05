Немає мозку, – Олександр Еллер заступився за Ксенію Мішину, яку образили в "Дизель Шоу"
5 липня 2022 , 19:52Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Еллерта
Скандал з "Дизелем Шоу" прокоментував автор "Кварталу 95" Олександр Еллерт. Він заступився за Ксенію Мішину, яку назвали "політичною хвойдою".
Акторка Ксенія Мішина вже відповіла зіркам з "Дизель Шоу" на образи. Однак Олександр Еллерт також вирішив не мовчати та заступився за колишню кохану.
До теми Дуже бридко та брудно, – Мішина, яку в "Дизель Шоу" назвали "хвойдою", відповіла на образи
Олександр Еллерт заступився за Мішину
Автор "95 Кварталу" та гуморист був лаконічним.
У людини в лобовій частині мозку розташовуються такі центри, які відповідають за вміння писати та розмовляти. І ось прочитав я те, що він написав і не можу зрозуміти, у цього Альоші немає цих центрів? чи мозку? чи спека? чи довбо**? P.S. Хтось росте, а хтось падає,
– написав Олександр Еллерт.
З чого все почалось
- Нещодавно навколо "Дизель Шоу" розпочався скандал через невиплату гонорарів. На це скаржилась сім'я покійної Марини Поплавської та Микола Федосенков.
- Ксенія Мішина зізнавалась, що особисто знає Федосенкова, тому заступилась за нього в мережі. Та після цього Євген Крутоголов написав, що акторка подобалась йому до цього моменту. Тоді як продюсер Олексій Бланар відзначився заявою: "знав, що Мішина – бл*дунка, але у якості політичної хвойди бачу її вперше. Росте".
- Ксенія Мішина згодом відповіла, що "Дизель Шоу" підколювали її ще на "Танцях з зірками", а згодом на "Холостячці". "Поки біля керма наших культурних проєктів люди, які знати не знали ні про культуру, ні про етику, нам буде складно стати тими, ким ми хочемо. Бо саме такі персонажі отруюють відсутністю цінностей людей з телеекранів. Це все дуже бридко та брудно, але добре, що вони показали своє справжнє обличчя".