Немає мозку, – Олександр Еллер заступився за Ксенію Мішину, яку образили в "Дизель Шоу"

Скандал з "Дизелем Шоу" прокоментував автор "Кварталу 95" Олександр Еллерт. Він заступився за Ксенію Мішину, яку назвали "політичною хвойдою".

Акторка Ксенія Мішина вже відповіла зіркам з "Дизель Шоу" на образи. Однак Олександр Еллерт також вирішив не мовчати та заступився за колишню кохану.

До теми Дуже бридко та брудно, – Мішина, яку в "Дизель Шоу" назвали "хвойдою", відповіла на образи

Олександр Еллерт заступився за Мішину

Автор "95 Кварталу" та гуморист був лаконічним.

У людини в лобовій частині мозку розташовуються такі центри, які відповідають за вміння писати та розмовляти. І ось прочитав я те, що він написав і не можу зрозуміти, у цього Альоші немає цих центрів? чи мозку? чи спека? чи довбо**? P.S. Хтось росте, а хтось падає,

– написав Олександр Еллерт.

З чого все почалось