32-річна Вікторія Щєлко – телеведуча, акторка та блогерка. Вона виховує доньку, а з чоловіком розлучилася. Вона здобула 6 вищих освіт, але, за словами Вікторії, не це допомогло їй здобути бажану корону, а природна врода.

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Участь Щєлко в "Міс Світу Plus Size-2021"

Повернувшись з Дубаю, Вікторія влаштувала пресконференцію, де розповіла країні про свою перемогу. Однак замість похвали й подяки, опинилася в центрі скандалу. Модель звинуватили в брехні.

Володарка найбільших грудей України, "Міс Світу Plus Size-2019" Міла Кузнєцова опублікувала на цю тему допис в інстаграмі. Вона наголосила, що Щєлко не проходила жодного національного відбору, тому не могла представляти Україну на конкурсі "Міс Світу". За словами Міли, Вікторія перемогла в одній з номінацій у геть іншому конкурсі.

Вона приїхала й заявила: "Я – "Міс Світу Plus Size". Я подивилася, а на стрічці пише на "міс", а "місіс". Місіс – це не міс. Наразі був лише один конкурс "Міс Світу Plus Size",

написала Кузнєцова.



Вікторія Щєлко з написом "місіс" на стрічці / Фото з інстаграму моделі

Генеральна директорка конкурсу "Міс та місіс plus-size. Україна" Тетяна Котьолкіна розповіла, що Вікторія вже не вперше потрапляє в такі скандали.

У 2018 році Щєлко організовувала конкурс краси для дівчат plus-size в Україні. Тетяна запевняє, що тоді вона продавала призові місця. Після скандалу модель позбавили ліцензії й всі права на конкурс передали Котьолкіній. Також Тетяна впевнена, що за корону Вікторія заплатила, адже їй також пропонували.

"Вона купила. Тому що пропонували суму, за яку можна поїхати та купити цю корону. Якщо ти їдеш туди з гарантією перших трьох місць – то це від трьох тисяч євро. Якщо ти хочеш перше – це від шести", – сказала Кольолкіна.

Реакція організаторки конкурсу та Вікторії Щєлко

Організаторка конкурсу краси Ірина Зайцева, яка відправляла Щєлко та ще декількох дівчат у Дубай наголошує, що вони не платили за перемогу. За її словами, Вікторія брала участь в міжнародному конкурсі й виборола перемогу в категорії plus-size. Однак цей конкурс має іншу назву – "Міс та місіс Global International World Pageant".

Перше місце в Дубаї на цьому ж конкурсі, проте в іншій категорії здобула ще одна українка – 35-річна Христина Вікалюк з Івано-Франківська. Мати трьох дітей запевняє, що перемогла чесно, але через цей скандал змушена виправдовуватися.

"Я сподівалася, що Україна радітиме з моєї перемоги. А виходить так, що зараз я повинна говорити не про ті речі, які цінні нашому суспільству, а про те, що говорить інша учасниця", – сказала Христина.

Сама Вікторія Щєлко запевняє, що в назві титулу не помилилася.