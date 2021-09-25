У конкурсі взяли участь представниці 51 країни. Жодних обмежень щодо віку та форм не було. Українка неймовірно щаслива, що саме їй вдалося здобути бажане перше місце.

Читайте також Представили 25 фіналісток "Міс Україна-2021": розкішні фото учасниць конкурсу

Вікторія Щєлко перемогла на конкурсі "Міс Світу Plus Size-2021"

Дівчина родом з Києва. Вікторія – відома модель, керівниця проєкту "Міс Україна Plus Size", володарка численних титулів на міжнародних конкурсах краси. Вона першою представляла Україну на "Міс Світу Plus Size", де посіла призове місце.

У 2017 році вона вже була учасницею цього конкурсу, проте тоді її обійшла представниця Філіппін. У 2021 році Вікторія повернулася на "Міс Світу Plus Size" і цього разу їй вдалося завоювати серця публіки та отримати омріяну корону.

Стала "Міс Світу Plus Size" 2021 року. Скоро прилечу та все розповім!

– написала Щєлко в інстаграмі.



Вікторія Щєлко перемогла на "Міс Світу Plus Size-2021" / Фото з інстаграму дівчини

Вікторія поділилася, що головною метою її участі в конкурсі була не перемога. Дівчина прагнула показати свою країну, презентувати українську жінку у світі.

Підготовка Щєлко до конкурсу тривала 4 місяці. На пресконференції "Укрфінформу" красуня розповіла, що для презентації національного костюма привезла в ОАЕ шматочок української землі та колоски. Ба більше, на конкурсі Вікторія виконала українську народну пісню.



Вікторія Щєлко в ОАЕ / Фото з інстаграму Вікторії Щєлко



Вікторія Щєлко в ОАЕ / Фото з інстаграму Вікторії Щєлко

Дівчина рада, що наступного року конкурс відбудеться в Україні, але водночас дуже хвилюється. За її словами, неодноразово зверталася до органів державної влади підтримати цю поїздку, однак ніхто не відгукнувся. Хоча більшість учасниць приїжджали на конкурс з підтримкою країни, яку представляли.