16 вересня в Києві пройшов офіційний захід, на якому представили 25 фіналісток "Міс Україна-2021". Вже 21 жовтня відбудеться 30 ювілейне фінальне шоу краси. Одна з дівчат отримає звання переможниці та корону, вартістю 3 мільйонів доларів.

До слова Конкурс "Міс Україна" не може знайти учасниць: все через нові правила

Під час підготовки до конкурсу його організатори обирали серед кілька тисяч анкет. Окрім цього, кастинги проходили у Львові, Одесі, Харкові та Києві.

Цікаво, що цього року правила конкурсу краси стали більш жорсткими. Через це було доволі важко знайти претендентів на "Міс Україну".

Додамо, що корону для конкурсу виготовив ювелір Джейкоб Арабо. На головній прикрасі з білого золота з дорогоцінними каменями – 27 сапфірів та 1250 діамантів.

Імена усіх 25 фіналісток ще невідомі. Однак пропонуємо переглянути більшість їхніх фото.

Фото учасниць "Міс Україна"



Фіналістка "Міс України" / Фото з інстаграму



Фіналістка "Міс України" / Фото з інстаграму



Фіналістка "Міс України" / Фото з інстаграму



Фіналістка "Міс України" / Фото з інстаграму



Фіналістка "Міс України" / Фото з інстаграму



Фіналістка "Міс України" / Фото з інстаграму



Фіналістка "Міс України" / Фото з інстаграму



Фіналістка "Міс України" / Фото з інстаграму



Фіналістка "Міс України" / Фото з інстаграму



Фіналістка "Міс України" / Фото з інстаграму



Фіналістка "Міс України" / Фото з інстаграму



Фіналістка "Міс України" / Фото з інстаграму



Фіналістка "Міс України" / Фото з інстаграму



Фіналістка "Міс України" / Фото з інстаграму