Може поясни, а не дивися як на дебіла: Цибульська посміялася з Антонюк після інтерв'ю з Бобулом

У мережі бурхливо обговорюють Іво Бобула, який принизив жінок і зі скандалом пішов з інтерв'ю. Оля Цибульська відреагувала на хвилю хейту в бік 69-річного співака та поглузувала з блогерки Емми Антонюк.

Скандал довкола інтерв'ю, яке Іво Бобул нібито не дозволяв публікувати, з кожним днем лише набирає обертів. Поки більшість обзиває його "нарцисом", артистка Оля Цибульська дорікнула Еммі Антонюк.

Читайте також "Його липи відцвіли": як українці реагують на сексистські заяви Іво Бобула

Оля Цибульська посміялася з Емми Антонюк через Бобула

Співачка переробила пісню Іво Бобула "Розмова з тобою", заспівавши про сексизм, а в підписі зауважила, що абсурдно запитувати його про гендерну рівність.

Пропоную Еммі Антонюк взяти наступне інтерв'ю про національну ідею – у Потапа, про тікток-тренди – в Ніни Матвієнко і в мене про хімічну іонізацію. Не тільки ж в Іво Бобула питати про те, що він ніколи не чув. Про гендерну рівність,

– написала Оля Цибульська.

В інстаграм-сторіс Оля Цибульська висловилася вже не жартома. Вона наголосила на гендерній рівності, бо записувала відео, поки чоловік мив посуд, але натякнула, що Еммі Антонюк варто було б роз'яснити це Іво Бобулу, а не спалахувати.

"Заявляю, жінка має право на все. Працювати, не працювати, змінювати партнера, бути у стосунках, не бути у стосунках, народжувати дітей, чи вирішити, що вона не хоче народжувати. Нарешті ми приходимо до того, коли між чоловік і жінка ставимо дорівнює. Це дуже круто. Але, мені здається, що ми не можемо хейтити людей за те, що їхнє життя припадає якраз таки на період еволюції нашого суспільства. Бо щоб з мавпи вийшла людина, теж багато часу пройшло. То може навпаки допомогти, пояснити якісь речі, а не дивитися як на дебіла?" – риторично запитала співачка.

Раміна підтримала Цибульську

То ти не розумієш. На інтерв'ю кличуть, не щоб почути думки гостя, а щоб самоствердитися і нав'язати свою думку. Іншої думки, ніж у пані з Буковини бути не може. Сподіваюся, ти колись станеш настільки свідомою, щоб вилізти зі своєї бульбашки та не поширювати шкідливі меседжі,

– саркастично написала Раміна.

Щоправда, у коментарях інтерв'юерці дорікнули, що "не всі можуть сидіти і кивати, коли людина збоку несе просто неймовірну нісенітницю", бо "на інтерв'ю кличуть, шоб гостя розкрити".

Раміна про інтерв'ю Антонюк з Бобулом / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, в інтерв'ю Іво Бобул заявив, що сучасні дівчата "скачуть по ліжках" у пошуку принца та шукають гроші, а не душу. Ба більше, на його думку, "хороші дівчата сидять по домам і не виходять". Артист навіть дорікнув Еммі Антонюк, що у свої 32 вона самотня, незаміжня й без дитини.