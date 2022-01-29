Скандал на Atlas Weekend: Потап зізнався, чим закінчився конфлікт з Тіною Кароль

У репера Потапа та співачки Тіни Кароль був конфлікт під час фестивалю Atlas Weekend, який відбувся влітку. Артист зізнався, що невдало пожартував і особисто вибачався перед Тіною.

Скандали між артистами завжди привертають увагу публіки. Влітку 2021 року один з них відбувся між Тіною Кароль та Потапом. Репер невдало пожартував над колегою.

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Конфлікт між Потапом і Тіною Кароль

На фестивалі Atlas Weekend учасники гурту MOZGI покепкували з Тіни, яка тоді була хедлайнеркою заходу. В одному з інтерв'ю Потап сказав: "Ми не знаємо хто це". А інші виконавці почали римувати ім'я Тіни Кароль з "карантином", "Буратіно". Такий жарт не залишився без уваги попдіви. Вона опублікувала в інстаграм-сторіз уривок інтерв'ю та написала: "Амнезія?".

Зараз Потап зізнався, що його висловлювання були недоречними й він особисто вибачався перед колегою.

Як можна забути, хто така Тіна Кароль? Це те саме, що забути, хто такий Ісус Христос. Це просто був жарт. Знову невдалий. Мені довелося особисто перепрошувати і я зробив це,

– прокоментував артист.

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