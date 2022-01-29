Скандалы между артистами всегда привлекают внимание публики. Летом 2021 года один из них состоялся между Тиной Кароль и Потапом. Рэпер неудачно пошутил над коллегой.

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Конфликт между Потапом и Тиной Кароль

На фестивале Atlas Weekend участники группы MOZGI подшутили над Тиной, которая тогда была хедлайнером мероприятия. В одном из интервью Потап сказал: "Мы не знаем кто это". А другие исполнители начали рифмовать имя Тины Кароль с "карантином", "Буратино". Такая шутка не осталась без внимания поп-дивы. Она опубликовала в инстаграм-сториз отрывок интервью и написала: "Амнезия?"

Сейчас Потап признался, что его высказывания были неуместными, и лично извинялся перед коллегой.

Как можно забыть, кто такая Тина Кароль? Это то же самое, что забыть кто такой Иисус Христом. Это просто была шутка. Снова неудачная. Мне пришлось лично извиняться и я сделал это,

– прокомментировал артист.

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