Сісти й вмирати я не збираюсь, – дружина Остапчука відповіла на критику через свої фото з життя
Джерело:інстаграм Христини Горняк
Дружина Володимира Остапчука відповіла на коментарі про те, що зараз не на часі виставляти безтурботні фото. Вона підкреслила, що сьогодні її обов'язком є жити.
Дружина Володимира Остапчука розповіла, що отримала гнівний коментар від підписника. У ньому йшлось про те, що їй нібито слід схаменутись та перестати публікувати сторіз з одягом і образами.
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"Мій обов'язок – жити"
Христина Горняк вирішила відповісти на цей коментар. Вона поділилась, що такими думками багато хто сьогодні забирає в себе можливість жити.
Так, в країні повномасштабна війна, яка забрала сотні життів, руйнує домівки, міста, і повірте мені, я це дуже добре розумію, інакше я б не робила все те, що роблю вже два місяці по допомозі, я б не носила щодня коробки по 10 кілограмів, коли моїй поломаній спині це категорично робити не можна, і так далі, але жити я не перестану! – написала нотаріусиня.
"Бог дарує мені захист, щодня я просинаюсь і дякую за ще один день, а ввечері за прожитий день, бо я не знаю, скільки таких днів мені відміряно, тому я буду і хочу жити щодня! Не так повноцінно як раніше, бо це зараз неможливо, але сісти і вмирати вдома я не збираюсь, забороняти собі зробити зачіску, або показати, що я маю сили гарно одягнутись – це абсурд!", – підкреслила вона.
Христина Горняк додала, що саме заради нашого життя армія стоїть на передовій та воює з ворогом. Тому не можна самим забирати в себе життя.
Живучи зараз, я набираюсь щодня енергії, щоб і далі бути корисною для потребуючих, допомагати постраждалим, але про себе не маю права забути! І вам не раджу! Тоді навіщо все це, навіщо намагатись вижити у війні, якщо самі собі забороняєте жити!?
– підсумувала зіркова дружина.
Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк
У коментарях підписники Христини Горняк діляться думками щодо допису нотаріусині. Більшість погоджуються з її словами:
- "Я зараз є перелякана в прямому сенсі слова. І коли приймаю ванну думаю, що хтось і пити не має що і караю себе за це і т.д. Але треба жити! Дякую за ваші слова і пост… бо складно перелаштуватись на життя";
- "Так і хочеться відправити цей пост тим, хто постійно робить зауваження через вкладене волосся чи блиск на губах. А ви красуня і я повністю з вами погоджуюсь";
- "Думаю, що ви праві ! Це зараз особливо складно – просто жити. Звучить абсурдно, але воно так. І ми маємо себе витягувати назад в життя, тому що воно триває. Я бажаю вам натхнення й успіху, та мрію познайомитись в живу колись, бо ми сусіди";
- "Життя сьогодні! І його потрібно жити, а не ставити на паузу!!! Завтра може не настати";
- "Кожен вибирає сам, як приняти ситуацію. Якщо є можливість, то чому не радіти кожного дня? На початку ми сиділи в бомбосховищі, потім тиждень їхали на захід України, місяць шукали квартиру. Все це дуже виснажує морально...І коли ми нарешті заїхали, я купила фарбу для волосся та зафарбувала ту сивину, яка як скажена полізла від емоцій з 24.02. І це маленький рухи для того, щоб почати хоч якось жити. Є можливість – скористайся".