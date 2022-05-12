Жена Владимира Остапчука рассказала, что получила гневный комментарий подписчика. В нем говорилось, что ей якобы следует спохватиться и перестать публиковать сторез с одеждой и образами.

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"Мой долг – жить"

Кристина Горняк решила ответить на этот комментарий. Она поделилась, что такими мыслями многие сегодня отнимают у себя возможность жить.

Да, в стране полномасштабная война, унесшая сотни жизней, разрушает дома, города, и поверьте мне, я это очень хорошо понимаю, иначе я бы не делала все то, что делаю уже два месяца по помощи, я бы не носила каждый день коробки по 10 килограммов, когда моей сломанной спине это категорически делать нельзя, и так далее, но жить я не перестану! – написала нотариусиня.

"Бог дарит мне защиту, каждый день я просыпаюсь и благодарю за еще один день, а вечером за прожитый день, потому что я не знаю, сколько таких дней мне отмерено, поэтому я буду и хочу жить каждый день! Не так полноценно как раньше, потому что это сейчас невозможно, но сесть и умирать дома я не собираюсь, запрещать себе сделать прическу, или показать, что у меня есть силы хорошо одеться – это абсурд!", – подчеркнула она.



Кристина Горняк добавила, что ради нашей жизни армия стоит на передовой и воюет с врагом. Поэтому нельзя самим уносить у себя жизнь.

Живя сейчас, я набираюсь каждый день энергии, чтобы и дальше быть полезной для нуждающихся, помогать пострадавшим, но о себе не имею права забыть! И вам не советую! Тогда зачем все это, зачем пытаться выжить в войне, если сами запрещаете жить!?

– подытожила звездная жена.



Кристина Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк

В комментариях подписчики Кристины Горняк делятся мнениями о сообщении нотариусы. Большинство согласны с ее словами: