Дружина Володимира Остапчука розповіла, що отримала гнівний коментар від підписника. У ньому йшлось про те, що їй нібито слід схаменутись та перестати публікувати сторіз з одягом і образами.

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"Мій обов'язок – жити"

Христина Горняк вирішила відповісти на цей коментар. Вона поділилась, що такими думками багато хто сьогодні забирає в себе можливість жити.

Так, в країні повномасштабна війна, яка забрала сотні життів, руйнує домівки, міста, і повірте мені, я це дуже добре розумію, інакше я б не робила все те, що роблю вже два місяці по допомозі, я б не носила щодня коробки по 10 кілограмів, коли моїй поломаній спині це категорично робити не можна, і так далі, але жити я не перестану! – написала нотаріусиня.

"Бог дарує мені захист, щодня я просинаюсь і дякую за ще один день, а ввечері за прожитий день, бо я не знаю, скільки таких днів мені відміряно, тому я буду і хочу жити щодня! Не так повноцінно як раніше, бо це зараз неможливо, але сісти і вмирати вдома я не збираюсь, забороняти собі зробити зачіску, або показати, що я маю сили гарно одягнутись – це абсурд!", – підкреслила вона.



Христина Горняк додала, що саме заради нашого життя армія стоїть на передовій та воює з ворогом. Тому не можна самим забирати в себе життя.

Живучи зараз, я набираюсь щодня енергії, щоб і далі бути корисною для потребуючих, допомагати постраждалим, але про себе не маю права забути! І вам не раджу! Тоді навіщо все це, навіщо намагатись вижити у війні, якщо самі собі забороняєте жити!?

– підсумувала зіркова дружина.



Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк

У коментарях підписники Христини Горняк діляться думками щодо допису нотаріусині. Більшість погоджуються з її словами: