Викликали швидку: маленький син Реп'яхової та Павліка захворів після відпочинку в Єгипті
Джерело:інстаграм Катерини Реп'яхової
Блогерка Катерина Реп'яхова разом з маленьким сином Михайлом і мамою відпочивала в Єгипті. Дорогою додому Михайлові стало погано. В Одесі довелося викликати швидку.
Зіркова матуся підозрює, що в аеропорту або в літаку син підхопив ротавірус. Хоча в Михайла є всі щеплення, вони не гарантують повного захисту від хвороби.
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Син Павліка та Реп'яхової захворів
Через погане самопочуття сина Реп'яхова екстрено зупинилася в Одесі. Там вночі довелося викликати швидку. Вперше за дві доби Михайло став на ноги, але нічого не їв. Вранці 7 листопада йому знову було погано, сильно рвав і не зупинялася діарея. Лише згодом він вперше за три доби поїв, помалу одужує.
Катерина Реп'яхова про хворобу сина / Скриншоти інстаграм-сторіс блогерки
Ось так закінчилася поїздка Катерини з сином на море. На щастя, поруч з блогеркою завжди є її мама, яка постійно допомагає.
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