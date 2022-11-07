Викликали швидку: маленький син Реп'яхової та Павліка захворів після відпочинку в Єгипті

Блогерка Катерина Реп'яхова разом з маленьким сином Михайлом і мамою відпочивала в Єгипті. Дорогою додому Михайлові стало погано. В Одесі довелося викликати швидку.

Зіркова матуся підозрює, що в аеропорту або в літаку син підхопив ротавірус. Хоча в Михайла є всі щеплення, вони не гарантують повного захисту від хвороби.

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Син Павліка та Реп'яхової захворів

Через погане самопочуття сина Реп'яхова екстрено зупинилася в Одесі. Там вночі довелося викликати швидку. Вперше за дві доби Михайло став на ноги, але нічого не їв. Вранці 7 листопада йому знову було погано, сильно рвав і не зупинялася діарея. Лише згодом він вперше за три доби поїв, помалу одужує.

Катерина Реп'яхова про хворобу сина / Скриншоти інстаграм-сторіс блогерки

Ось так закінчилася поїздка Катерини з сином на море. На щастя, поруч з блогеркою завжди є її мама, яка постійно допомагає.

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