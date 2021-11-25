У синьому костюмі: Настя Каменських виступила в трендовому образі
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Українська співачка Настя Каменських презентувала нову пісню "Обидно" на концерті "Вечір прем'єр". Для виступу вона обрала шкіряний костюм насиченого синього кольору та доповнила образ яскравим макіяжем.
Артистка поділилася світлинами з-за лаштунків на особистій сторінці в інстаграмі. Вона вкотре надихнула шанувальниць на яскравий look.
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Сценічний образ Насті Каменських
Оскільки зовсім скоро новорічні свята і дівчата шукають трендові образи для вечірок, то варто звернути увагу на аутфіти знаменитостей, які вони обирають для зйомок святкових програм. NK вже показала один з таких образів.
Каменських постала перед камерою в темно-синьому шкіряному костюмі, що складався з мініспідниці та накидки з довгими рукавами. Також одягнула жовту кофту з глибоким декольте. Серед аксесуарів яскравий look довершили ланцюжки на шиї, сережки та пояс з великими буквами NK.
Волосся вона вклала у фірмові кучері з мокрим ефектом, а на обличчі зробила макіяж з насиченими рожевими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.
Настя Каменських у синьому костюмі / Фото з інстаграму NK
Настя Каменських у синьому костюмі / Фото з інстаграму NK