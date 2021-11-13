Популярна українська співачка Настя Каменських поділилась з шанувальниками новими фото. Зірка продемонструвала один з образів, у якому постала на проєкті "Маска".

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Образ Насті Каменських

Виконавиця позувала перед камерою у коротких обтислих чорних шортах та яскраво-морквяному подовженому жакеті. Чорна шнурівка та відверте декольте зробили акцент на фігурі зірки.

Настя Каменських поєднала контрастне вбрання з лаконічними чорними босоніжками на високих підборах. Також образ доповнювали золотий ланцюжок на шиї, чорний чокер та незвичні сережки.

Особливістю аутфіту артистки стала її нова зачіска – класичний боб-каре та коротка гривка. Та Настя Каменських навряд чи наважилась на таку кардинальну зміну іміджу. Тому, ймовірно, для зйомок вона одягнула перуку.

Ефектний look знаменитості завершував макіяж. Візажисти підкреслили очі Насті Каменських помаранчевими тінями, а губи нафарбували бежевою помадою.



Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

Реакція мережі

Шанувальники виконавиці активно коментують кожен її допис. Тому й цього разу вони поділилися враженнями від нового образу зірки під фото: