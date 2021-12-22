З сином, але без Павліка: ображена Реп'яхова хотіла святкувати Новий рік у Єгипті

Днями Віктор Павлік образив дружину так, що та ледь не пішла від нього. Розлючена Катя Реп'яхова хотіла святкувати Новий рік подалі від чоловіка. У гніві вона мало не гайнула в Єгипет з маленьким сином.

Уже два місяці 27-річна дружина Віктора Павліка воює з його ексдружиною Ларисою Созаєвою. Лише минулого тижня вона зрозуміла, що "одна в цій війні" – співак публічно заявив, що був проти судового позову на колишню. Ображена Реп'яхова була готова подавати на розлучення. Ба більше, на емоціях вона ледь не полетіла за кордон з піврічним сином.

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Молода дружина народного артиста планувала святкувати Новий рік у Єгипті. З собою вона хотіла взяти лише сина Михайла, а Павліка залишити в Україні. Зірковий татусь навіть підписав згоду на виїзд дитини за кордон.

Я ледь не полетіла в Єгипет на Новий рік. Чоловік навіть уже зробив дозвіл у нотаріуса. Хоч не хотів нас відпускати,

– зізналась Катя Реп'яхова.

Однак після публічних розкаянь Віктора Павліка блогерка розтанула. Вона скасувала тур у Єгипет і збирає look у Яремче. Саме в цьому курортному містечку артист виступатиме на святковому банкеті в новорічну ніч.

Дружина Віктора Павліка Катерина / Фото з інстаграму блогерки

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