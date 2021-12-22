З сином, але без Павліка: ображена Реп'яхова хотіла святкувати Новий рік у Єгипті
Джерело:інстаграм Катерини Реп'яхової
Днями Віктор Павлік образив дружину так, що та ледь не пішла від нього. Розлючена Катя Реп'яхова хотіла святкувати Новий рік подалі від чоловіка. У гніві вона мало не гайнула в Єгипет з маленьким сином.
Уже два місяці 27-річна дружина Віктора Павліка воює з його ексдружиною Ларисою Созаєвою. Лише минулого тижня вона зрозуміла, що "одна в цій війні" – співак публічно заявив, що був проти судового позову на колишню. Ображена Реп'яхова була готова подавати на розлучення. Ба більше, на емоціях вона ледь не полетіла за кордон з піврічним сином.
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Молода дружина народного артиста планувала святкувати Новий рік у Єгипті. З собою вона хотіла взяти лише сина Михайла, а Павліка залишити в Україні. Зірковий татусь навіть підписав згоду на виїзд дитини за кордон.
Я ледь не полетіла в Єгипет на Новий рік. Чоловік навіть уже зробив дозвіл у нотаріуса. Хоч не хотів нас відпускати,
– зізналась Катя Реп'яхова.
Однак після публічних розкаянь Віктора Павліка блогерка розтанула. Вона скасувала тур у Єгипет і збирає look у Яремче. Саме в цьому курортному містечку артист виступатиме на святковому банкеті в новорічну ніч.
Дружина Віктора Павліка Катерина / Фото з інстаграму блогерки
Усе про сварку Віктора Павліка з дружиною
- В одному з інтерв'ю співак зізнався, що був проти судового позову коханої на колишню дружину Ларису Созаєву. Вона нібито не порадилася з ним і вчинила так, як захотіла. Ба більше, на думку Павліка, блогерка відстоює лише свою честь, а не гідність їхньої родини.
- Після такої заяви подружжя серйозно посварилося. Реп'яхова натякала, що вони за крок до розлучення.
- Згодом дівчина зізналась, що їхня сім'я "переживає тяжкий період", а вихід з нього повинен знайти Віктор Павлік, через якого й розв'язався скандал.
- Аби зберегти сім'ю, артист погодився працювати з психологом. Він нібито хоче позбавитися відчуття провини.