З сином, але без Павліка: ображена Реп'яхова хотіла святкувати Новий рік у Єгипті

22 грудня 2021 , 14:40
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Джерело:

інстаграм Катерини Реп'яхової

Днями Віктор Павлік образив дружину так, що та ледь не пішла від нього. Розлючена Катя Реп'яхова хотіла святкувати Новий рік подалі від чоловіка. У гніві вона мало не гайнула в Єгипет з маленьким сином.

Уже два місяці 27-річна дружина Віктора Павліка воює з його ексдружиною Ларисою Созаєвою. Лише минулого тижня вона зрозуміла, що "одна в цій війні" – співак публічно заявив, що був проти судового позову на колишню. Ображена Реп'яхова була готова подавати на розлучення. Ба більше, на емоціях вона ледь не полетіла за кордон з піврічним сином.

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Молода дружина народного артиста планувала святкувати Новий рік у Єгипті. З собою вона хотіла взяти лише сина Михайла, а Павліка залишити в Україні. Зірковий татусь навіть підписав згоду на виїзд дитини за кордон.

Я ледь не полетіла в Єгипет на Новий рік. Чоловік навіть уже зробив дозвіл у нотаріуса. Хоч не хотів нас відпускати,
– зізналась Катя Реп'яхова.

Однак після публічних розкаянь Віктора Павліка блогерка розтанула. Вона скасувала тур у Єгипет і збирає look у Яремче. Саме в цьому курортному містечку артист виступатиме на святковому банкеті в новорічну ніч.

Дружина Віктора Павліка Катерина / Фото з інстаграму блогерки

Усе про сварку Віктора Павліка з дружиною

  • В одному з інтерв'ю співак зізнався, що був проти судового позову коханої на колишню дружину Ларису Созаєву. Вона нібито не порадилася з ним і вчинила так, як захотіла. Ба більше, на думку Павліка, блогерка відстоює лише свою честь, а не гідність їхньої родини. 
  • Після такої заяви подружжя серйозно посварилося. Реп'яхова натякала, що вони за крок до розлучення. 
  • Згодом дівчина зізналась, що їхня сім'я "переживає тяжкий період", а вихід з нього повинен знайти Віктор Павлік, через якого й розв'язався скандал.
  • Аби зберегти сім'ю, артист погодився працювати з психологом. Він нібито хоче позбавитися відчуття провини. 
Автор: Марина Джура