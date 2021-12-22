Уже два месяца 27-летняя жена Виктора Павлика борется с его экс-женой Ларисой Созаевой. Только на прошлой неделе она поняла, что "одна в этой войне" – певец публично заявил, что был против судебного иска на бывшую. Обиженная Репяхова была готова подавать на развод. Более того, на эмоциях она едва не улетела за границу с полугодовалым сыном.
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Молодая супруга народного артиста планировала праздновать Новый год в Египте. С собой она хотела взять только сына Михаила, а Павлика оставить в Украине. Звездный папа даже подписал согласие на выезд ребенка за границу.
Я едва не улетела в Египет на Новый год. Муж даже сделал разрешение у нотариуса. Хотя не хотел нас отпускать,
– призналась Катя Репяхова.
Однако после публичных раскаяний Виктора Павлика блогерша растаяла. Она отменила тур в Египет и собирает look в Яремче. Именно в этом курортном городке артист будет выступать на праздничном банкете в новогоднюю ночь.
Жена Виктора Павлика Екатерина / Фото с инстаграма блогерши
Все о ссоре Виктора Павлика с супругой
- В одном из интервью певец признался, что был против судебного иска возлюбленной на бывшую супругу Ларису Созаеву. Она якобы не посоветовалась с ним и поступила так, как захотела. Более того, по мнению Павлика, блогерша отстаивает только свою честь, а не достоинство их семьи.
- После такого заявления супруги серьезно поругались. Репяхова намекала, что они в шаге от развода.
- Впоследствии девушка призналась, что их семья "переживает трудный период", а выход из него должен найти Виктор Павлик, из-за которого и разразился скандал.
- Чтобы сохранить семью, артист согласился работать с психологом. Он якобы хочет избавиться от чувства вины.