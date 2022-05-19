У синьо-жовтому метелику: український кіт Степан взяв блогерську нагороду в Каннах
Джерело:інстаграм кота Степана
У березні кота Степана з Харкова номінували на світову премію World Influencers and Bloggers Awards 2022, яку він, звичайно ж, виграв! Ба більше, інфлюенсер з України з'явився на червоній доріжці в Каннах, і не просто так, а з синьо-жовтою символікою.
Церемонія нагородження відбулася в Каннах, на узбережжі Середземного моря у Франції, 18 травня. Статуетку World Influencers and Bloggers Awards 2022 кіт Степан взяв за те, що зібрав понад 10 тисяч доларів допомоги для тварин, які постраждали через війну в Україні.
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Кіт Степан виграв блогерську нагороду в Каннах
Дякую всім! Я дуже, дуже щасливий,
– відреагував кіт Степан на престижну нагороду.
Кіт Степан з нагородою World Influencers and Bloggers Awards 2022: фотоWorld Influencers and Bloggers Awards – це церемонія, на якій відзначають успішних блогерів з усього світу. 2022 року захід був присвячений збору допомоги для України.
В інстаграм-профілі кота Степана з 1,3-мільйонною аудиторією з'явилися фото не лише зі статуеткою з 5-зіркового готелю в Каннах, а й з червоного хідника. На доріжці перед папараці його супроводжував відомий тіктокер Хабі Ламе з Італії. Він був у чорному костюмі, а наш Степан, як справжній патріот, – в синьо-жовтому метелику.
Я радий зустрічі з тобою! Я твій великий фанат,
– прокоментував кіт Степан дефіле з Хабі Ламе.
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До речі Кіт Степан показав своїй мільйонній аудиторії, як Росія бомбить мирне населення
Нагадаємо, кіт Степан – з українського Харкова, який бомблять з першого дня війни.
- Він мешкав на Північній Салтівці, яка постраждала найбільше. На очах його господарки у сусідні будинки прилітали снаряди й спалювали їх дотла. На восьмий день війни постраждав і їхній дім – снаряд впав на балконі сусідів.
- Дві ночі жінка зі Степаном сиділа в підвалі, а згодом волонтери вивезли їх на залізничний вокзал.
- З охопленого вогнем Харкова зірка інтернету дістався Львова, звідти виїхав до Польщі, де стояв на пішому кордоні 9 годин.
- Уже за кордоном йому надійшла пропозиція про допомогу від Всесвітньої асоціації інфлюенсерів із Монако. Так кіт Степан дістався Франції.