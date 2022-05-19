Церемония награждения прошла в Каннах, на побережье Средиземного моря во Франции, 18 мая. Статуэтку World Influencers and Bloggers Awards 2022 кот Степан взял за то, что собрал более 10 тысяч долларов помощи для животных, пострадавших из-за войны в Украине.
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Кот Степан выиграл блогерскую награду в Каннах
Спасибо всем! Я очень, очень счастлив,
– отреагировал кот Степан на престижную награду.
Кот Степан с наградой World Influencers and Bloggers Awards 2022: фото
В инстаграм-профиле кота Степана с 1,3-миллионной аудиторией появились фото не только со статуэткой из 5-звездочного отеля в Каннах, но и с красной дорожки. Перед папарацци его сопровождал известный тиктокер Хаби Ламе из Италии. Он был в черном костюме, а наш Степан, как настоящий патриот, – в сине-желтой бабочке.
Я рад встрече с тобой! Я твой большой фанат,
– прокомментировал кот Степан дефиле из Хаби Ламе.
Кот Степан на блогерской премии в Каннах: фото и видео
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Кстати Кот Степан показал своей миллионной аудитории, как Россия бомбит мирное население
Напомним, кот Степан – из украинского Харькова, который бомбят с первого дня войны.
- Он жил на Северной Салтовке, которая пострадала больше всего. На глазах его хозяйки в соседние дома прилетали снаряды и сжигали их дотла. На восьмой день войны пострадал и их дом – снаряд упал на балконе соседей.
- Две ночи женщина со Степаном сидела в подвале, а затем волонтеры вывезли их на железнодорожный вокзал.
- Из охваченного огнем Харькова звезда интернета добрался до Львова, оттуда выехал в Польшу, где стоял на пешей границе 9 часов.
- Уже за границей ему поступило предложение о помощи Всемирной ассоциации инфлюэнсеров из Монако. Так кот Степан добрался до Франции.