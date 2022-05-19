Церемония награждения прошла в Каннах, на побережье Средиземного моря во Франции, 18 мая. Статуэтку World Influencers and Bloggers Awards 2022 кот Степан взял за то, что собрал более 10 тысяч долларов помощи для животных, пострадавших из-за войны в Украине.

Украина подрывает чарты Песня "Stefania" попала в топы чартов Польши, Латвии, Литвы и Эстонии

Кот Степан выиграл блогерскую награду в Каннах

Спасибо всем! Я очень, очень счастлив,

– отреагировал кот Степан на престижную награду.

Кот Степан с наградой World Influencers and Bloggers Awards 2022: фото

World Influencers and Bloggers Awards – это церемония, на которой награждают успешных блогеров со всего мира. В 2022 году мероприятие было посвящено сбору помощи для Украины.

В инстаграм-профиле кота Степана с 1,3-миллионной аудиторией появились фото не только со статуэткой из 5-звездочного отеля в Каннах, но и с красной дорожки. Перед папарацци его сопровождал известный тиктокер Хаби Ламе из Италии. Он был в черном костюме, а наш Степан, как настоящий патриот, – в сине-желтой бабочке.

Я рад встрече с тобой! Я твой большой фанат,

– прокомментировал кот Степан дефиле из Хаби Ламе.

Кот Степан на блогерской премии в Каннах: фото и видео

Для просмотра всех фото и видео пролистайте вправо

Кстати Кот Степан показал своей миллионной аудитории, как Россия бомбит мирное население

Напомним, кот Степан – из украинского Харькова, который бомбят с первого дня войны.