У синьо-жовтих вбраннях: Потап і Настя Каменських виступили на премії в США

Зіркове подружжя зараз перебуває за кордоном, однак активно допомагає Україні, розповідає правду про війну. Настя Каменських показала, у яких паріотичних вбраннях вона з чоловіком прийшла на премію Latin American Music Awards.

Багато українських артистів зараз перебувають за кордоном. Потап і Настя Каменських поїхали на відпочинок за декілька днів до початку війни й не думали, що все складеться саме так. Зараз вони розповідають світові правду про події в Україні.

До теми "Свобода – це Україна": Настя Каменських виступила на премії Latin American Music Awards

Потап і Настя Каменських побували на Latin American Music Awards

Артисти щодня докладають всіх зусиль, щоб більше людей у всьому світі знали правду про Україну, підтримували нас і допомагали нам. Щоб наше спільне горе та жертви не стали звичними для світу.

Вірю, що зараз наша головна місія – це робити те, що в нас найкраще виходить – говорити дуже голосно і на весь світ про те, що відбувається! Писати й співати пісні, які почують у всьому світі,

– наголосила NK.

Каменських додала, що дуже вдячна організаторам Latin American Music Awards, що разом з чоловіком мала можливість гордо тримати український прапор в США, розповісти про ситуацію в наших українських містах, привернути увагу до проблеми миру в Україні.