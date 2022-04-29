Многие украинские артисты сейчас находятся за границей. Потап и Настя Каменских уехали на отдых за несколько дней до начала войны и не думали, что все сложится именно так. Сейчас они рассказывают миру правду о событиях в Украине.
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Потап и Настя Каменских побывали на Latin American Music Awards
Артисты ежедневно прилагают все усилия, чтобы больше людей во всем мире знали правду об Украине, поддерживали нас и помогали нам. Чтобы наше общее горе и жертвы не стали привычными для мира.
Верю, что сейчас наша главная миссия – это делать то, что у нас лучше получается – говорить очень громко и на весь мир о том, что происходит! Писать и петь песни, которые услышат во всем мире,
– подчеркнула NK.
Каменских добавила, что очень благодарна организаторам Latin American Music Awards, что вместе с мужем имела возможность гордо держать украинский флаг в США, рассказать о ситуации в наших украинских городах, привлечь внимание к проблеме мира в Украине.
Знаю, что сейчас каждый сознательный украинский делает все ради нашей победы. И потому уверена, что мы обязательно вернем мир на родную землю!
– подытожила Каменских.
Супруги одели яркие патриотические наряды в сине-желтых цветах. Потап и Настя, как всегда, выглядели непревзойденно, однако в глазах видна боль и уныние за родную землю.
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В комментариях поклонники оставляют приятные слова в адрес звездных супругов.
- "Слава Украине! Слава Героям! Вы великие молодцы! Так держать!"
- "Какие вы молодцы! Благодаря нашим артистам сейчас весь мир слышит Украину, видит наших талантливых, смелых людей и помогает нам".
- "Молодцы!"
Есть и те пользователи сети, которых возмущает, что Потап во время войны не в Украине. Многие его коллеги сейчас защищают страну с оружием в руках, а рэпер в это время находится за границей.