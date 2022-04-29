Багато українських артистів зараз перебувають за кордоном. Потап і Настя Каменських поїхали на відпочинок за декілька днів до початку війни й не думали, що все складеться саме так. Зараз вони розповідають світові правду про події в Україні.
До теми "Свобода – це Україна": Настя Каменських виступила на премії Latin American Music Awards
Потап і Настя Каменських побували на Latin American Music Awards
Артисти щодня докладають всіх зусиль, щоб більше людей у всьому світі знали правду про Україну, підтримували нас і допомагали нам. Щоб наше спільне горе та жертви не стали звичними для світу.
Вірю, що зараз наша головна місія – це робити те, що в нас найкраще виходить – говорити дуже голосно і на весь світ про те, що відбувається! Писати й співати пісні, які почують у всьому світі,
– наголосила NK.
Каменських додала, що дуже вдячна організаторам Latin American Music Awards, що разом з чоловіком мала можливість гордо тримати український прапор в США, розповісти про ситуацію в наших українських містах, привернути увагу до проблеми миру в Україні.
Знаю, що зараз кожен свідомий українець робить все заради нашої перемоги. І тому впевнена, що ми обов'язково повернемо мир на рідну землю!
– підсумувала Каменських.
Подружжя одягнуло яскраві патріотичні вбрання у синьо-жовтих кольорах. Потап і Настя, як завжди, виглядали неперевершено, однак в очах видно біль і смуток за рідну землю.
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У коментарях прихильники залишають приємні слова на адресу зіркового подружжя.
- "Слава Україні! Слава Героям! Ви великі молодці! Так тримати!"
- "Які ви молодці! Завдяки нашим артистам зараз увесь світ чує Україну, бачить наших талановитих, сміливий людей та допомагає нам".
- "Молодці!"
Є й ті користувачі мережі, яких обурює те, що Потап у час війни не в Україні. Багато його колег зараз захищають країну зі зброєю в руках, а репер у цей час перебуває за кордоном.