Батьки Христини Решетник живуть в Івано-Франківську. Майже два тижні тому мама блогерки приїхала до Києва, аби забрати дітей до себе на канікули. На Захід вони відправились літаком.

До теми Григорій Решетник з дружиною та сином відпочиває в Одесі: фото

Бабуся відвезла онуків у село, де живе їхній прадідусь Тарас. За словами дружини Григорія Решетника, Іван і Дмитро мріяли про це, адже хотіли побачити корову та піти на риболовлю.

Хлопцям цікаво з прадідусем, бо у свої 87 років він пише книгу, займається спортом і щоранку обливається холодною водою. Рідні називають його "людиною-енциклопедією", адже він прочитав сотні книжок і знає чимало.

"Мій Дідусь Тарас – єдиний, хто залишився з нами зі старшого покоління. Він у мене вчитель української мови, письменник, гордість сім'ї. Хочеться, щоб він ще довго був з нами й навчив усіх своїх правнуків усьому, що знає сам", – зворушливо написала Христина Решетник.

На рибалку їздили вже не раз і наловили багато риби. З'їли вже енну кількість вареників з вишнями, домашніх огірків, помідорів, моркви. Ну й не одну годину провели з прадідусем,

– розповіла блогерка.

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Поки старші сини зіркового подружжя відпочивають у бабусі та дідуся, Христина й Григорій Решетники активно подорожують Україною. З молодшим нащадком вони встигли погуляти Одесою та побувати в Черкасах, де багатодітна матуся показала стильний образ у футболці й джинсових шортах.