Дружина українського телеведучого Григорія Решетника є зразковою багатодітною матусею. Окрім того, вона завжди має бездоганний вигляд, супроводжує чоловіка на заходах та подорожує містами України.
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Образ Христини Решетник
Поки старші сини Григорія та Христини відпочивають у бабусі, зіркові батьки насолоджуються подорожжю Україною. Зараз подружжя перебуває в Черкасах разом з маленьким сином Олександром.
Христина Решетник вирішила сфотографуватися в мальовничому куточку міста. Вона позувала перед камерою у стильному літньому вбранні – світло-блакитній футболці та джинсових мінішортах. Такий одяг підкреслив струнку фігуру дружини шоумена.
Білосніжні кеди, коричнева сумочка та сонцезахисні окуляри стали вдалими доповненнями look. Христина вклала волосся в елегантний пучок, а на обличчі зробила легкий макіяж.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Літні образи Христини Решетник
- Христина підкорила елегантним аутфітом у яскравій жовтій сукні з пікантним вирізом;
- Дружина шоумена обрала білу футболку і твідові шорти для прогулянки Києвом;
- Зіркова кохана продемонструвала стильний літній образ у смугастому топі та мінішортах.